سلام التقى وزير الخارجية الإماراتي: العقبة أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات.



وأطلع الرئيس سلام وزير الخارجية الإماراتي على التقدم المحقق في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية.



كما أكد الرئيس سلام أن "العقبة الأساسية أمام استكمال بسط سلطة الدولة جنوب نهر الليطاني تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها".



وحث الرئيس سلام على "ضرورة حشد الدعم الدولي لوقف العمليات العدائية الاسرائيلية، وضمان الانسحاب من النقاط المحتلة، والإفراج عن الأسرى".