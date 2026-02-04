الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع الأمنية في البلاد عمومًا، ولا سيّما في الجنوب.



كما تطرّق البحث إلى مسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين في ضوء الاتصالات الجارية لإعادة النظر فيها.