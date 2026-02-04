الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
أخبار لبنان
2026-02-04 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على هامش مشاركته في قمة الحكومات العالمية 2026 اجتماعًا مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور فوزي يوسف الحنيف،
وحضر الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، وسفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة، ومستشارتا رئيس مجلس الوزراء الدكتورة لمياء مبيّض والسفيرة كلود حجل.
وجرى خلال اللقاء البحث في رفع قدرات مجلس الإنماء والإعمار، الذي يشكّل حجر الزاوية في التعاون مع الصندوق والمؤسسات العربية الشريكة، ولا سيما في ما يتصل بتعزيز الجاهزية الفنية والإدارية.
وفي هذا الإطار، تمنى الرئيس سلام على الدكتور الحنيف "الإسراع في إرسال بعثة متخصصة للبتّ بالمشاريع القديمة العالقة، ودراسة إمكان إطلاق مشاريع جديدة على أن يليها دعوة لاحقة إلى مجموعة التنسيق العربية لبحث الوضع اللبناني، واستشراف إمكانات التعاون والشراكة في المرحلة المقبلة".
من جهته، نوّه الصندوق بالتقدّم الملموس المحقّق في مسار الإصلاحات.
أخبار لبنان
الصندوق
العربي
للإنماء
تعزيز
قدرات
الإنماء
والإعمار
التالي
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
الأوضاع الأمنية ومسألة رواتب العسكريين والمتقاعدين محور لقاء الرئيس عون ووزير الدفاع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-18
جابر استقبل اتحاد بلديات الشمال والفيحاء: لن نألو جهدا في تعزيز كل ما يخدم الإنماء
أخبار لبنان
2025-12-18
جابر استقبل اتحاد بلديات الشمال والفيحاء: لن نألو جهدا في تعزيز كل ما يخدم الإنماء
0
أخبار لبنان
2025-11-15
وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار
أخبار لبنان
2025-11-15
وزير الصحة: الجنوب يستحق منا كل الوفاء عبر الإنماء وإعادة الإعمار
0
أخبار لبنان
2025-11-12
مجلس الإنماء والإعمار اختتم "مشروع الطرقات والعمالة" الممول من قرض "البنك الدولي" وGCFF
أخبار لبنان
2025-11-12
مجلس الإنماء والإعمار اختتم "مشروع الطرقات والعمالة" الممول من قرض "البنك الدولي" وGCFF
0
آخر الأخبار
2026-01-13
مرقص: بحثنا في سبل زيادة الانفاق والواردات من حيث الانماء
آخر الأخبار
2026-01-13
مرقص: بحثنا في سبل زيادة الانفاق والواردات من حيث الانماء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:57
اجتماع بين القاضيين الحجار والبيطار بحث في مستجدات التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
10:57
اجتماع بين القاضيين الحجار والبيطار بحث في مستجدات التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
10:51
مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الجمعة
أخبار لبنان
10:51
مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الجمعة
0
أخبار لبنان
10:22
رئيس الجمهورية تلقى رسالة من البابا لاوون واستقبل دويهي والأمين التنفيذي ل "الاسكوا"
أخبار لبنان
10:22
رئيس الجمهورية تلقى رسالة من البابا لاوون واستقبل دويهي والأمين التنفيذي ل "الاسكوا"
0
أخبار لبنان
09:49
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة
أخبار لبنان
09:49
اللبنانية الأولى شاركت في احتفال توزيع "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" في أبو ظبي: القيادة لا تقوم على فرض الرأي او السلطة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-23
البستاني: قانون الفجوة الماليّة بصيغته الراهنة لن يمرّ وسيُواجَه بعشرات آلاف الدعاوى القضائية
أخبار لبنان
2025-12-23
البستاني: قانون الفجوة الماليّة بصيغته الراهنة لن يمرّ وسيُواجَه بعشرات آلاف الدعاوى القضائية
0
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
أخبار لبنان
2025-09-04
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-01
شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-01
شجرة اليوم… نموذج الغد: لحفد تختبر شراكة تنموية مع مؤسسة ميشال عيسى
0
منوعات
2025-12-20
الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)
منوعات
2025-12-20
الخارجية الأميركية تنشر ملفات جيفري إبستين… وصور غير منشورة لمشاهير ورؤساء للمرة الأولى! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:08
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
تقارير نشرة الاخبار
07:08
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون
تقارير نشرة الاخبار
07:07
مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:05
مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...
تقارير نشرة الاخبار
07:05
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
3
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
4
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
5
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
6
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
7
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
8
علوم وتكنولوجيا
14:34
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
علوم وتكنولوجيا
14:34
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More