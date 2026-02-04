سلام بحث مع الصندوق العربي للإنماء في تعزيز قدرات مجلس الإنماء والإعمار

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على هامش مشاركته في قمة الحكومات العالمية 2026 اجتماعًا مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور فوزي يوسف الحنيف،



وحضر الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، وسفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة، ومستشارتا رئيس مجلس الوزراء الدكتورة لمياء مبيّض والسفيرة كلود حجل.



وجرى خلال اللقاء البحث في رفع قدرات مجلس الإنماء والإعمار، الذي يشكّل حجر الزاوية في التعاون مع الصندوق والمؤسسات العربية الشريكة، ولا سيما في ما يتصل بتعزيز الجاهزية الفنية والإدارية.



وفي هذا الإطار، تمنى الرئيس سلام على الدكتور الحنيف "الإسراع في إرسال بعثة متخصصة للبتّ بالمشاريع القديمة العالقة، ودراسة إمكان إطلاق مشاريع جديدة على أن يليها دعوة لاحقة إلى مجموعة التنسيق العربية لبحث الوضع اللبناني، واستشراف إمكانات التعاون والشراكة في المرحلة المقبلة".



من جهته، نوّه الصندوق بالتقدّم الملموس المحقّق في مسار الإصلاحات.