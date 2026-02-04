الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد من "الاعتدال الوطني" التقى الرئيس عون... سليمان: أكدنا دعم المواقف الوطنية لرئيس الجمهورية ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة حصرية السلاح

أخبار لبنان
2026-02-04 | 06:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد من &quot;الاعتدال الوطني&quot; التقى الرئيس عون... سليمان: أكدنا دعم المواقف الوطنية لرئيس الجمهورية ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة حصرية السلاح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وفد من "الاعتدال الوطني" التقى الرئيس عون... سليمان: أكدنا دعم المواقف الوطنية لرئيس الجمهورية ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة حصرية السلاح

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من تكتل "الاعتدال الوطني" في قصر بعبدا.

وأكد النائب محمد سليمان باسم وفد التكتل دعم المواقف الوطنية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة حصرية السلاح، وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافةً إلى القرارات التي اتُّخذت لإعادة لبنان إلى الخريطة العالمية وإلى الحضن العربي.

وقال سليمان: "طالبنا فخامة الرئيس بالإسراع في تشغيل مطار القليعات، وفتح الجامعة اللبنانية في عكّار، التي عانت ولا تزال من حصارٍ اقتصادي نتيجة إقفال المعابر الشرعية، والتي تمنّينا فتحها لإعادة إنعاش الحياة الاقتصادية في الشمال".

وأضاف: "تطرّقنا إلى مسألة ضبّاط وعناصر الجيش والعاملين في القطاع العام، ووجوب إنصافهم ووضع حدّ لمعاناتهم، وتأمين حقوقهم في أسرع وقت ممكن".

أخبار لبنان

"الاعتدال

الوطني"

التقى

الرئيس

عون...

سليمان:

أكدنا

المواقف

الوطنية

لرئيس

الجمهورية

سيّما

يتعلّق

بمسألة

حصرية

السلاح

LBCI التالي
لقاءات وزارية ونيابية في قصر بعبدا تناولت الاوضاع العامة والتطورات... الرياشي: لن نقبل بأي تأجيل للانتخابات
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-09

النائب رازي الحاج لـ"جدل": رئيس الجمهورية يؤكّد في تصريحاته أن حصرية السلاح أمر مبتوت ولا اختلاف في الاهداف مع فخامته

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-20

وفد من "الوطني الحر" التقى ابي المنى: التقاء بالنظرة حول امور عدة مطروحة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-07

نقيب المحامين عماد مرتينوس اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على موقف نقباء المهن الحرة من مشروع قانون "الفجوة المالية" ووجهة نظر نقابة المحامين في عدد من المواضيع الوطنية المطروحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-13

الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:04

رجي بحث مع بارو دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل وملف سلاح حزب الله والنازحين

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
أخبار لبنان
09:53

رسامني زار مرفأ الصيادين في الأوزاعي متفقدا الاعمال الجارية فيه

LBCI
أمن وقضاء
09:34

هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-04

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

رئيس الحكومة نواف سلام في "القمة العالمية للحكومات" في دبي: المطلوب من الدول الشقيقة دعمنا وليس أن تحلّ مكاننا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

متري بحث مع الشرع في تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون

LBCI
أخبار دولية
2025-11-28

ترامب يعلن "إلغاء" كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:52

وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:11

الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية

LBCI
أخبار لبنان
03:12

موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More