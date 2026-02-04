وفد من "الاعتدال الوطني" التقى الرئيس عون... سليمان: أكدنا دعم المواقف الوطنية لرئيس الجمهورية ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة حصرية السلاح

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من تكتل "الاعتدال الوطني" في قصر بعبدا.



وأكد النائب محمد سليمان باسم وفد التكتل دعم المواقف الوطنية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة حصرية السلاح، وانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إضافةً إلى القرارات التي اتُّخذت لإعادة لبنان إلى الخريطة العالمية وإلى الحضن العربي.



وقال سليمان: "طالبنا فخامة الرئيس بالإسراع في تشغيل مطار القليعات، وفتح الجامعة اللبنانية في عكّار، التي عانت ولا تزال من حصارٍ اقتصادي نتيجة إقفال المعابر الشرعية، والتي تمنّينا فتحها لإعادة إنعاش الحياة الاقتصادية في الشمال".



وأضاف: "تطرّقنا إلى مسألة ضبّاط وعناصر الجيش والعاملين في القطاع العام، ووجوب إنصافهم ووضع حدّ لمعاناتهم، وتأمين حقوقهم في أسرع وقت ممكن".