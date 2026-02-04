لقاءات وزارية ونيابية في قصر بعبدا تناولت الاوضاع العامة والتطورات... الرياشي: لن نقبل بأي تأجيل للانتخابات

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، واطلع منه على مسار الاجتماعات التي تعقد لدراسة مسألة زيادة رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.

النائب ملحم رياشي



نيابياً ايضاً، استقبل الرئيس عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع واجرى معه جولة افق تناولت شؤون الساعة.



وبعد اللقاء، قال النائب رياشي انه اكد للرئيس عون "تضامن" حزب "القوات اللبنانية" مع رئيس الجمهورية لجهة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها و"لن نقبل بأي تأجيل ولو تقني لانه لزوم ما لا يلزم".



اوراق اعتماد سفراء



وكان الرئيس عون تسلم صباحاً اوراق اعتماد سفراء: الفلبين Marlowe A. Miranda، اليابان Kenji Yokota، أرمينيا Sarmen Baghdasaryan، مولدوفيا Oleg SEREBRIAN.



وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين، ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول الاربعة العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.



ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له "العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم". وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.



وفي ما يلي نبذة عن السفراء الجدد الذين قدموا أوراق اعتمادهم:



* سفيرالفيلبين Marlowe A. Miranda



"حائز على إجازة في الفنون من جامعة مانيلا واجازة في الدراسات البينية من جامعة اتينيو دي مانيلا



"عمل اختصاصي تسويق في المركز الثقافي الفليبيني ومساعد امين معرض الفنون في معرض اتينيو دي مانيلا



"تقلب في مناصب إدارية عدة حيث عمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، كما تولى منصبا في المركز الثقافي في الفلبين قبل ان ينتقل الى وزارة خارجية بلاده حيث عمل مساعدا رئيسيا في مكتب شرق آسيا التابع لقسم العلاقات الخارجية في الوزارة.



"عمل سكرتيرا ثانيا ثم قنصلا لسفارة بلاده في لبنان بين عامي 2000-2007



"بين عامي 2007-2008 تولى منصب المدير التنفيذي لقسم شمال أوروبا في دائرة العلاقات الأوروبية التابعة لوزارة خارجية بلاده.



"بين عامي 2008-2011 تولى منصب السكرتير الأول والقنصل في سفارة بلاده في دمشق.



"بين عامي 2011-2013 تولى منصب القنصل العام والقائم بالأعمال بالوكالة في سفارة بلاده في بغداد.



"عين نائبا للقنصل العام في القنصلية العامة لبلاده في شانغ هاي بين عامي 2017-2023



"منذ أيار 2025 حتى تاريخ تعيينه سفيرا لبلاده في لبنان تولى منصب القنصل العام ونائب رئيس بعثة بلاده في سفارة الفلبين لدى لبنان.



*سفير اليابان Kenji Yokota



"خريج كلية الفنون من الجامعة الدولية المسيحية في العام 1987



"تقلب في مناصب عدة حيث عين في العام 2013 سكرتيرا اول لسفارة بلاده في اثيوبيا



"في العام 2016 عين مستشارا في السفارة عينها، قبل ان يعين في العام 2017 مستشارا في سفارة بلاده لدى سلوفاكيا



"في العام 2020 عين كبير المنسقين لدى امانة سر وزارة الخارجية اليابانية.



"في العام 2024 عين مستشارا في سفارة بلاده لدى العراق



*سفير ارمينيا Sarmen Baghdasaryan



"خريج جامعة يريفان باختصاص الدراسات الشرق أوسطية.



"تابع دراسات دبلوماسية لدى الاكاديمية الدبلوماسية في القاهرة في العام 1997 قبل ان ينتسب الى معهد الامن والدفاع في روما عام 2002.



"تقلب في مناصب عدة حيث عين كبير الاخصائيين في مجلس الدولة لشؤون الأديان في أرمينيا بين عامي 1992-1993.



"في العام 1993 عين ملحقا في قسم الشرق الأوسط لدى وزارة خارجية بلاده.



"بين عامي 1993-1995 عين نائبا للقنصل في القنصلية العامة لبلاده في حلب.



"بين عامي 1998-1999 عين مستشارا لوزير خارجية بلاده.



"بين عامي 1999-2001 عين مستشارا في سفارة بلاده في دمشق.



"بين عامي 2001-2003 عين رئيس قسم التحليل والدراسات لدى دائرة سياسات التخطيط التابعة لوزارة خارجية بلاده.



"بين عامي 2014-2018 عين رئيس قسم الشرق الأوسط لوزارة خارجية بلاده.



"وبين عامي 2018-2024 عين سفيرا لبلاده لدى الكويت.



"يتقن الإنكليزية والروسية والعربية.



*سفير مولدوفيا Oleg SFREBRIAN



"حائز على إجازة في التاريخ والحقوق من جامعة شيزي ناو.



"حائز على ماجستير في العلاقات الدولية من المعهد الأوروبي في نيس(فرنسا).



"حائز على دكتوراه في العلوم السياسية من اكاديمية العلوم في مولدوفيا.



"تقلب في مناصب دبلوماسية وإدارية وتربوية عدة حيث عين بين عامي 1993-1994 سكرتيرا اول لدى المديرية السياسية في وزارة خارجية بلاده.



"بين عامي 1995-1998 عين منسق برنامج مؤسسة سوروس في مولدوفيا واستاذا محاضرا في اكاديمية العلوم الإدارية الحكومية في مولدوفا.



"بين عامي 1998-1999 عين رئيس قسم الاعلام ومديرية الأبحاث التابعة لوزارة خارجية بلاده وناطقا رسميا باسم وزير خارجية مولدوفا.



"بين عامي 1999-2005 عين نائبا لرئيس جامعة مولدوفا لشؤون التعاون الدولي .



"بين عامي 2005-2010 انتخب عضوا في المجلس النيابي لجمهورية مولدوفا.



"بين عامي 2010-2015 عين سفيرا لبلاده في فرنسا قبل ان يعين بين عامي 2015-2022 سفيرا لبلاده في المانيا.



"منذ العام 2025 وحتى تعيينه سفيرا لبلاده في بيروت، عين سفيرا لمولدوفا في تركيا



"حائز على عدد من الجوائز الأدبية والفكرية.



"يتقن اللغة الرومانية والروسية والفرنسية والإنكليزية والألمانية والإيطالية .



وسام للقنصل الفخري لموناكو في لبنان



على صعيد آخر، قلّد الرئيس عون، في حضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، القنصل الفخري لموناكو في لبنان الشيخ بشارة الخوري، وسام الارز الوطني من رتبة ضابط "تقديراً لجهوده المخلصة التي تركت بصمة مميزة في مسيرته الوطنية، وشكّلت نموذجاً يحتذى على الصعيدين الدبلوماسي والاجتماعي، ساهم في تعزيز رؤية لبنان المرتكزة الى قيم التضامن والتعاون الدولي".



ورد القنصل الخوري شاكراً الرئيس عون على تكريمه، مؤكداً انه "سيواصل خدمة لبنان من موقعه الجديد كسفير لامارة موناكو في السعودية". ونقل الى الرئيس عون تحيات امير موناكو البير الثاني، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وللبنان الخير والتقدم.