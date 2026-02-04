معلومات للـLBCI: المادة التي قام برشها الجيش الاسرائيلي فوق مناطق قريبة من الخط الازرق هي "غليفوسات"

أفادت معلومات للـLBCI، بأن نتائج الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية المعتمدة أظهرت أن المادة التي قام برشها الجيش الاسرائيلي فوق مناطق قريبة من الخط الازرق هي "غليفوسات" (Glyphosate).



وأشارت المعلومات الى أن الـ"غليفوسات"هو مبيد أعشاب ما سيؤدي الى تضرر الغطاء النباتي في المناطق المستهدفة مع تداعيات مباشرة على الانتاج الزراعي وخصوبة التربة والتوازن البيئي.