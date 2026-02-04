الوزير حيدر التقى وفدا من البنك الدولي وترأس الاجتماع الدوري للجنة مكافحة عمل الأطفال

استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس على رأس وفد، بحضور المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطا الله.



وجرى البحث في موضوع الاندماج الاقتصادي وكيفية تنشيط سوق العمل في لبنان، وما يمكن ان يقدمه البنك الدولي من مساعدة لوزارة العمل في هذا الشأن.



وترأس وزير العمل بعد الظهر الاجتماع الدوري الشهري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال. وحضر الاجتماع ممثلين عن الوزارات المعنية بعمل الأطفال (الداخلية والبلديات - الشؤون الاجتماعية - العدل- التربية والتعليم العالي – الزراعة ) بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام و أعضاء يمثلون المجتمع الأهلي في لبنان وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية .



ودعا حيدر في خلال الاجتماع الى" اعداد الدراسات بما يتماشى مع الواقع والخصوصية اللبنانية، والاخذ بعين الاعتبار في ان تكون المشاريع المتعلقة بعمل الأطفال شاملة كل المناطق اللبنانية وتضم كل قطاعات العمل".



وكانت اللجنة بحثت في آلية تطوير الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. كما تم بحث الخطوات الرسمية لتفعيل اللجنة الاجتماعية الواردة في مرسوم تطبيق الزامية التعليم ومجانيته.



وفي السياق نفسه، يشارك وزير العمل على رأس وفد من الوزارة الأسبوع المقبل في أعمال المؤتمر الدولي السادس والذي سيعقد في العاصمة المغربية والمتعلق بالقضاء على كل اشكال عمل الأطفال.