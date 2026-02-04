رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رسالة شكر من قداسة الحبر الأعظم لاون الرابع عشر، توجه في مستهلها بتحيته "مع أطيب الأماني لكم ، ولجميع معاونيكم ليمنحكم الله تمام الصحة وموفور العافية"، وقال :" بعد عودتي من زيارتي الرسولية إلى لبنان والتي تركت فيَّ أثراً كبيراً، أود أن أعبر لدولتكم ولكل شعب لبنان عن مشاعري المفعمة بآيات الشكر والتقدير للإستقبال الحار والمليء بالمودة الذي استقبلتموني به وجميع مرافقي".



وأضاف البابا : "في هذه الأيام التي أمضيتها بينكم ، شعرت أن لبنان نموذج حي للشجاعة والصمود ، ومن ثم فإن شعبه مدعو إلى العمل معا للحفاظ على ثقافة السلام والمصالحة رغم التحديات".



وتابع :"وقد أعجبت بروح التعاون والإصرار على مواجهة الصعاب وتحويلها إلى فرص للتلاقي والحوار بما يعزز الوحدة والأخوة في المجتمع اللبناني ، أشجعكم على الإستمرار في هذا المسعى النبيل ليظل لبنان دائما مثالا حياً للأمل والسلام ".



وختم البابا رسالته : "أتمنى لكم ولشعب لبنان الحبيب أن تنعموا بالطمأنينة والأمان واسأل الله أن يحقق امانيكم وتطلعاتكم مع دوام التقدم والإزدهار".