سلام بحث ورئيس مجموعة موانئ دبي العالمية في تطوير المرافئ اللبنانية

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على هامش مشاركته في قمة الحكومات العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.



وجرى خلال اللقاء البحث في سبل التعاون بين الحكومة اللبنانية ومجموعة موانئ دبي العالمية، ولا سيما في مجال تطوير المرافق البحرية والموانئ اللبنانية، حيث أبدى الجانب الإماراتي استعداد المجموعة للتعاون مع لبنان، بما يسهم في تحديث البنى التحتية للمرافئ وتعزيز دورها الاقتصادي والتجاري.

