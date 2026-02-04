الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
20
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دريان عرض مع زواره للاوضاع العامة الحوت: للالتحاق بمشروع بناء الدولة لإنقاذ البلد
أخبار لبنان
2026-02-04 | 07:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دريان عرض مع زواره للاوضاع العامة الحوت: للالتحاق بمشروع بناء الدولة لإنقاذ البلد
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب عماد الحوت، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي لسماحته واجبة في كل وقت وحين ولكن قرب حلول شهر رمضان المبارك جعل لهذه الزيارة نكهة خاصة فكانت مباركة لصاحب السماحة بهذه المناسبة وقرب حلول شهر رمضان المبارك. طبعا كانت فرصة للتداول مع صاحب السماحة والاستنارة برأيه فيما يتعلق بالواقع المعيشي والاقتصادي وواقع البلد السياسي وأهمية الاستقرار فيه وأهمية الإصرار على قيام دولة قوية وعادلة تستطيع أن تنهض بهذا البلد وواجب الجميع ان نكون جزءا من هذا المشروع وهو بناء الدولة. وفي نفس الوقت، واجب الدولة ان تطمئن مواطنيها إنها قادرة فعلا على حمايتهم أو القيام بأكبر إجراءات ممكنة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وصاحب السماحة دائماً قامة وطنية نسترشد بآرائها وهذا الموقف مشروع بناء الدولة موقف أخذ حيزا من الكلام ونحن مصرون على الاستمرار في هذه الرؤية. وأدعو كل اللبنانيين ان يلتحقوا بهذا المشروع لإنقاذ البلد في ظل عواصف قادمة على المنطقة.
واستقبل المفتي دريان، رئيس "الهيئات الاقتصادية" ورئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير ورئيس جمعية "بيروت منارتي" المحامي مروان سلام، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وبخاصة الشؤون البيروتية والتأكيد على الدور الإسلامي والوطني الجامع لدار الفتوى، التي شكلت ولا تزال مظلة جامعة لكل اللبنانيين ومرجعية اعتدال وحكمة في أدق المراحل".
والتقى المفتي دريان رئيس جمعية "الدعاة" الشيخ محمد أبو القطع مع وفد من الجمعية. وتم التداول في القضايا الإسلامية بشكل عام ومنها قضية فلسطين وضرورة تكثيف الدعم والمساندة لها.وتطرق البحث الى مواضيع محلية مثل قانون الفجوة المالية وأزمة الودائع والقوانين المقترحة وحقوق أصحاب الودائع إلى مسجد الحسنين وأوضاع بلدية بيروت.
ومن الزوار :"رئيس حزب "الوفاء اللبناني" الدكتور احمد علوان، وعرض معه شؤونا تهم المواطن البيروتي بالإضافة الى الشؤون الرمضانية.
أخبار لبنان
زواره
للاوضاع
العامة
الحوت:
للالتحاق
بمشروع
الدولة
لإنقاذ
البلد
التالي
شقير خلال لقائه وفد نقابة "مكاتب السياحة والسفر": ضمان إستدامة أعمال الشركات العاملة في القطاع أولوية قصوى
سلام بحث ورئيس مجموعة موانئ دبي العالمية في تطوير المرافئ اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-26
بري عرض مع الخليفي للأوضاع محليا واقليميا وحمله شكر لبنان لدولة قطر لدعمها الدائم
أخبار لبنان
2026-01-26
بري عرض مع الخليفي للأوضاع محليا واقليميا وحمله شكر لبنان لدولة قطر لدعمها الدائم
0
أخبار لبنان
2026-02-03
بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية
أخبار لبنان
2026-02-03
بري بحث مع زواره في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية
0
أخبار لبنان
2025-12-16
بري تابع مع زواره الاوضاع العامة والمستجدات
أخبار لبنان
2025-12-16
بري تابع مع زواره الاوضاع العامة والمستجدات
0
آخر الأخبار
2025-12-28
الشيخ قاسم: عملنا دفاعيّ وليس عدوانيًّا وهو حق مشروع ونتشارك في بناء الدولة
آخر الأخبار
2025-12-28
الشيخ قاسم: عملنا دفاعيّ وليس عدوانيًّا وهو حق مشروع ونتشارك في بناء الدولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:04
رجي بحث مع بارو دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل وملف سلاح حزب الله والنازحين
أخبار لبنان
10:04
رجي بحث مع بارو دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل وملف سلاح حزب الله والنازحين
0
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
0
أخبار لبنان
09:53
رسامني زار مرفأ الصيادين في الأوزاعي متفقدا الاعمال الجارية فيه
أخبار لبنان
09:53
رسامني زار مرفأ الصيادين في الأوزاعي متفقدا الاعمال الجارية فيه
0
أمن وقضاء
09:34
هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...
أمن وقضاء
09:34
هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:05
بري عرض وبارو للاوضاع في لبنان والمنطقة والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
أخبار لبنان
08:05
بري عرض وبارو للاوضاع في لبنان والمنطقة والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
0
أخبار لبنان
07:52
وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل
0
آخر الأخبار
06:24
مراسلة الـLBCI: القاضي بلال ضناوي يحدّد جلسة في 24 نيسان للمرافعة في الدعوى المقامة من مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود ضدّ فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
آخر الأخبار
06:24
مراسلة الـLBCI: القاضي بلال ضناوي يحدّد جلسة في 24 نيسان للمرافعة في الدعوى المقامة من مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال حمود ضدّ فضل شاكر وأحمد الأسير وآخرين
0
آخر الأخبار
01:32
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وزير الخارجية توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط
آخر الأخبار
01:32
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وزير الخارجية توجه إلى مكان إجراء المفاوضات في مسقط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:52
وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل
أخبار لبنان
07:52
وزير الخارجية الفرنسية يجتمع مع مسؤولين لبنانيين... التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:11
الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية
أخبار لبنان
07:11
الهيئة المنظِّمة للاتصالات تحذّر من مخاطر خدمات الإنترنت غير الشرعية
0
أخبار لبنان
03:12
موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية
أخبار لبنان
03:12
موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وسائل التواصل تهدد أطفالكم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وسائل التواصل تهدد أطفالكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟
2
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
أخبار لبنان
02:17
ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل
3
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
أخبار لبنان
09:55
رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم
4
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
حال الطقس
01:35
الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا
5
علوم وتكنولوجيا
11:57
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة
علوم وتكنولوجيا
11:57
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة
6
خبر عاجل
10:09
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
خبر عاجل
10:09
مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا
7
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
أخبار لبنان
05:53
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً
8
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:29
الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More