دريان عرض مع زواره للاوضاع العامة الحوت: للالتحاق بمشروع بناء الدولة لإنقاذ البلد

أخبار لبنان
2026-02-04 | 07:44
مشاهدات عالية
دريان عرض مع زواره للاوضاع العامة الحوت: للالتحاق بمشروع بناء الدولة لإنقاذ البلد
2min
دريان عرض مع زواره للاوضاع العامة الحوت: للالتحاق بمشروع بناء الدولة لإنقاذ البلد

 استقبل مفتي الجمهورية  الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب عماد الحوت، الذي قال بعد اللقاء: "زيارتي لسماحته واجبة في كل وقت وحين ولكن قرب حلول شهر رمضان المبارك جعل لهذه الزيارة نكهة خاصة فكانت مباركة لصاحب السماحة بهذه المناسبة وقرب حلول شهر رمضان المبارك. طبعا كانت فرصة للتداول مع صاحب السماحة والاستنارة برأيه فيما يتعلق بالواقع المعيشي والاقتصادي وواقع البلد السياسي وأهمية الاستقرار فيه وأهمية الإصرار على قيام دولة قوية وعادلة تستطيع أن تنهض بهذا البلد وواجب الجميع ان نكون جزءا من هذا المشروع وهو بناء الدولة. وفي نفس الوقت، واجب الدولة ان تطمئن مواطنيها إنها قادرة فعلا على حمايتهم أو القيام بأكبر إجراءات ممكنة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وصاحب السماحة دائماً قامة وطنية نسترشد بآرائها وهذا الموقف مشروع بناء الدولة موقف أخذ حيزا من الكلام ونحن مصرون على الاستمرار في هذه الرؤية. وأدعو كل اللبنانيين ان يلتحقوا بهذا المشروع لإنقاذ البلد في ظل عواصف قادمة على المنطقة.

واستقبل المفتي دريان، رئيس "الهيئات الاقتصادية" ورئيس تجمع "كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير ورئيس جمعية "بيروت منارتي" المحامي مروان سلام، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وبخاصة الشؤون البيروتية والتأكيد على الدور الإسلامي والوطني الجامع لدار الفتوى، التي شكلت ولا تزال مظلة جامعة لكل اللبنانيين ومرجعية اعتدال وحكمة في أدق المراحل".

والتقى المفتي دريان  رئيس جمعية "الدعاة" الشيخ محمد أبو القطع مع وفد من الجمعية. وتم التداول في القضايا الإسلامية بشكل عام ومنها قضية فلسطين وضرورة تكثيف الدعم والمساندة لها.وتطرق البحث  الى مواضيع محلية مثل قانون الفجوة المالية وأزمة الودائع والقوانين المقترحة وحقوق أصحاب الودائع إلى مسجد الحسنين وأوضاع بلدية بيروت.

ومن الزوار :"رئيس حزب "الوفاء اللبناني" الدكتور احمد علوان، وعرض معه شؤونا تهم المواطن البيروتي بالإضافة الى الشؤون الرمضانية.
 

أخبار لبنان

زواره

للاوضاع

العامة

الحوت:

للالتحاق

بمشروع

الدولة

لإنقاذ

البلد

