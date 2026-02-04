شقير خلال لقائه وفد نقابة "مكاتب السياحة والسفر": ضمان إستدامة أعمال الشركات العاملة في القطاع أولوية قصوى

استقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً من نقابة اصحاب وكالات السياحة والسفر برئاسة جان عبود، وبمشاركة رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، وجرى البحث خلاله في أوضاع القطاع السياحي بشكل عام وفي وضع مكاتب السياحة والسفر والضغوط التي تتعرض لها بشكل خاص.



بداية رحب شقير بالأشقر وبوفد النقابة برئاسة عبود، متوجهاً بالتحية من خلالهم الى العاملين في القطاع السياحي على تضحياتهم وجهودهم لإنجاح موسم الصيف وموسم عيدي الميلاد وراس السنة، وإبقاء لبنان على الخارطة السياحية في المنطقة رغم الأزمات.



عبود



ثم تحدث عبود، فعرض الواقع السياحي في لبنان والأرقام المسجلة خلال السنة الماضية وخلال أول شهر من العام الجديد، والإمكانات السياحية التي تمكنه من تسجيل ارقام قياسية سياحية في حال تحقق الإستقرار.



وعرض عبود، التحديات والضغوط التي تتعرض لها مكاتب السياحة والسفر في هذه المرحلة، معبراً عن أسفه لبعض الإجراءات والمشاريع غير المدروسة التي تتخذ من حين لآخر والتي تهدد القطاع.



شقير



وبعد نقاش مطول، أكد شقير أن الهيئات الإقتصادية، تقف الى جانب نقابة أصحاب وكالات السياحة والسفر في مطالبها المحقة، و"هي ستقوم بكل ما يلزم لحماية الشركات العاملة في هذا القطاع والحفاظ على إستدامة أعمالها ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.