رئيس الجمهورية تلقى رسالة من البابا لاوون واستقبل دويهي والأمين التنفيذي ل "الاسكوا"

جدد الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر قربه من اللبنانيين جميعاً، مؤكدًا أنه "يرفع الصلاة الى الله لكي يثبت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسؤولياته الجسام ويشدد خطواته في خدمة لبنان".



كلام الأب الأقدس جاء في رسالة وجَّهها الى رئيس الجمهورية، كرر فيها أنه "يحمل من لبنان الذكرى السعيدة والحية للقاءات التي اجراها، وتوجه الى الرئيس عون وعائلته، وعبرهما الى اللبنانيين بأطيب الدعاء بالهناء ودوام الإستقرار والسلام.



كما استقبل النائب ميشال الدويهي الذي أوضح بعد اللقاء أنه "أثار مع رئيس الجمهورية الضياع الذي يعيش فيه اللبنانيون نتيجة الغموض الذي يلف مصير الانتخابات النيابية في ضوء المواقف التي تصدر حول موعد هذه الانتخابات واحتمال تأجيلها وعلى أي قانون سيطبق فيها، وأكدت للرئيس ضرورة أن يحسم مجلس النواب هذا الأمر لتصبح مسألة الانتخابات واضحة ونهائية".



ولفت الى أنه "بحثت أيضاً مع الرئيس في مسألة استكمال عملية حصر السلاح لتشمل منطقة شمال الليطاني وقد فهمت من فخامته أن قرار حصرية السلاح نهائي وأن الخطة ستضعها قيادة الجيش بعد عودة العماد رودولف هيكل من الخارج."



واستقبل الرئيس عون وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ"اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا" (الاسكوا) بالإنابة مراد وهبه يرافقه مدير مكتب الأمين العام علي الدباغ.



وخلال اللقاء، اطلع وهبه رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية لالتقاء "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" الذي سيعقد في بيت الأمم المتحدة في بيروت من 21 نيسان المقبل حتى 23 منه برعاية الرئيس عون والذي تنظمه (الاسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.



وأوضح وهبه أن المنتدى يمثل المنصة الإقليمية الأساسية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية.



وأشار إلى أنه سيشارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين في المؤسسات المعنية بالتخطيط ومتابعة تنفيذ خطة عام 2030، وممثلون عن البرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبيوت الخبرة ودواوين المحاسبة والمؤسسات الإعلامية.



ورأى أن هذا المنتدى يمثل صوت المنطقة العربية، حيث تُرفع الرسائل الرئيسية الصادرة عنه إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي ينظم في نيويورك من 6 إلى 15 تموز 2026.



ولفت الى أن المنتدى سيتناول البعد الإقليمي لمبادرة الأمم المتحدة في عامها الـ80 (UN80)، التي تهدف إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر كفاءة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وستبحث الجلسات على المستوى الوزاري أثر "التزام إشبيلية" الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وإعلان الدوحة السياسي المنبثق عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية 2025.



وتماشياً مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لهذا العام، سيناقش "المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2026 إجراءات تحويلية ومنصفة ومبتكرة ومنسقة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها من أجل مستقبل مستدام للجميع".



















