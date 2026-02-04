مجلس الوزراء يعقد جلسة يوم الجمعة

يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه ٢٠٢٦/٠٢/٠٦ جلسة في السراي الكبير لبحث المواضيع المُبيّنة في جدول الأعمال المُرفق.