اجتماع بين القاضيين الحجار والبيطار بحث في مستجدات التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بعقد إجتماع مطول بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، خصص للبحث في آخر مستجدات التحقيق في الملف، والتنسيق بينهما في الخطوات التي سترافق قرار البيطار بختم التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، قبل صدور القرار الاتهامي.



وتسلم البيطار عبر النيابة العامة التمييزية، كتابا من السلطات الألمانية، رداً على استنابة أرسلها إلى برلين قبل أشهر، تتعلّق بحركة حسابات مصرفية لأشخاص يشتبه بعلاقتهم بنترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ في 20 آب 2020، وينتظر المحقق العدلي ورود أجوبة على استنابات أخرى سطرها إلى دول أوروبية وعربية.