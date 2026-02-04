عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود للـLBCI: ندعم الجيش اللبناني لكن نريد تقدّمًا أكبر في نزع السلاح

اكد عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود في للـLBCI ان "الاجتماع كان جيدًا جدًا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتحدّثنا مطوّلًا عن نزع السلاح، كما عن أهمية الجيش اللبناني والدور الذي يؤديه في لبنان."



وقال "نريد أن نكون داعمين للجيش اللبناني، فهو الركيزة الذي أبقى البلاد متماسكة، وهو الركيزة الأساسية في البلد، لكن عليه أن يقوم بعمل أقوى في ملف نزع السلاح. لذلك تطرّقنا إلى شمال نهر الليطاني والبقاع وما الذي يجب إنجازه هناك."



واضاف "في هذه المرحلة نحن راضون عن أداء الجيش اللبناني في حصر سلاح حزب الله، ولكن لا بد من إحراز مزيد من التقدّم. فحين ننظر مجددًا إلى شمال الليطاني وإلى البقاع، يجب التأكد من أن سلاح حزب الله قد أُزيل بالكامل وأنه جرى القضاء عليه هناك. وقد أجرينا نقاشًا حول ذلك وكيف يمكننا المساعدة في تزويدهم بالمعدات التي يحتاجونها لتحقيق هذا الهدف".



وتابع "نتوقع أن تكون هناك مساعدات إضافية للجيش. نحن نعمل مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي على تزويدهم بالمعدات اللازمة."