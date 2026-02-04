الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود للـLBCI: ندعم الجيش اللبناني لكن نريد تقدّمًا أكبر في نزع السلاح
أخبار لبنان
2026-02-04 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود للـLBCI: ندعم الجيش اللبناني لكن نريد تقدّمًا أكبر في نزع السلاح
2
min
عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود للـLBCI: ندعم الجيش اللبناني لكن نريد تقدّمًا أكبر في نزع السلاح
اكد عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود في للـLBCI ان "الاجتماع كان جيدًا جدًا مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وتحدّثنا مطوّلًا عن نزع السلاح، كما عن أهمية الجيش اللبناني والدور الذي يؤديه في لبنان."
وقال "نريد أن نكون داعمين للجيش اللبناني، فهو الركيزة الذي أبقى البلاد متماسكة، وهو الركيزة الأساسية في البلد، لكن عليه أن يقوم بعمل أقوى في ملف نزع السلاح. لذلك تطرّقنا إلى شمال نهر الليطاني والبقاع وما الذي يجب إنجازه هناك."
واضاف "في هذه المرحلة نحن راضون عن أداء الجيش اللبناني في حصر سلاح حزب الله، ولكن لا بد من إحراز مزيد من التقدّم. فحين ننظر مجددًا إلى شمال الليطاني وإلى البقاع، يجب التأكد من أن سلاح حزب الله قد أُزيل بالكامل وأنه جرى القضاء عليه هناك. وقد أجرينا نقاشًا حول ذلك وكيف يمكننا المساعدة في تزويدهم بالمعدات التي يحتاجونها لتحقيق هذا الهدف".
وتابع "نتوقع أن تكون هناك مساعدات إضافية للجيش. نحن نعمل مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي على تزويدهم بالمعدات اللازمة."
أخبار لبنان
الكونغرس
الأميركي
دارين
للـLBCI:
الجيش
اللبناني
تقدّمًا
السلاح
التالي
رعد من بعبدا: حريصون على التفاهم والتعاون
اجتماع بين القاضيين الحجار والبيطار بحث في مستجدات التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-13
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
2025-11-13
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
0
آخر الأخبار
2026-01-15
السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: نريد دعم كل مصالح لبنان ومن ضمنها الجيش اللبناني
آخر الأخبار
2026-01-15
السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: نريد دعم كل مصالح لبنان ومن ضمنها الجيش اللبناني
0
خبر عاجل
2026-02-01
معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن
خبر عاجل
2026-02-01
معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن
0
آخر الأخبار
2025-11-28
قاسم: من يريد نزع السلاح كما تريد اسرائيل يخدمها ويحقق أهدافها
آخر الأخبار
2025-11-28
قاسم: من يريد نزع السلاح كما تريد اسرائيل يخدمها ويحقق أهدافها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:08
رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية
أخبار لبنان
14:08
رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-02-03
توقيف شخص في بلدة نحلة - بعلبك لاتجاره بالمخدرات
أمن وقضاء
2026-02-03
توقيف شخص في بلدة نحلة - بعلبك لاتجاره بالمخدرات
0
آخر الأخبار
14:49
النائب طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن لا ينجر لبنان إلى صراعات وحزب الله بقي ملتزما بقرار 1701 أكثر بكثير من إسرائيل وكان هناك اتفاق على خطوة مقابل خطوة لم يُطبَّق
آخر الأخبار
14:49
النائب طوني فرنجية لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن لا ينجر لبنان إلى صراعات وحزب الله بقي ملتزما بقرار 1701 أكثر بكثير من إسرائيل وكان هناك اتفاق على خطوة مقابل خطوة لم يُطبَّق
0
آخر الأخبار
2026-01-11
الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر
آخر الأخبار
2026-01-11
الرئيس عون: مشكلة لبنان الأساسية هي الفساد وأصبح جزءًا من ثقافتنا لأنّ القضاء كان غائبًا أمّا اليوم فالوضع تغيّر
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30
لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30
لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
0
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
0
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
0
أخبار دولية
13:16
لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟
أخبار دولية
13:16
لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
3
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
4
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
5
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
6
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
7
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More