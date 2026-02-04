رعد من بعبدا: حريصون على التفاهم والتعاون

أشار النائب محمّد رعد إلى أنّ اللبنانيّين معنيّين بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك في ما بينهم لا سيما في ما يخص إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة، مضيفاً أنّه "علينا أن نعالج أمورنا بالتنسيق والتعاون والحوار والتنسيق".وأكّد رعد، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في بعبدا، أنّنا "حريصون على التفاهم والتعاون لتحقيق مصالح اللبنانيين جميعاً ولعودة الأهالي النازحين ولإطلاق ورشة الإعمار وتولي الدولة مسؤولية حماية السيادة ومساندتها عند الاقتضاء".أمّا عمّا جرى في اللقاء، فقال: "عرضنا لتفاصيل موقفنا واستعداداتنا متمنيين التوفيق لتحقيق الأهداف التي أشرنا إليها واستمعنا لتصورات الرئيس واتفقنا على استمرار التواصل".