السيد عرضت مع المفوض السامي للاجئين سبل التعاون في ملف النزوح

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في لقاء تعارفي هنأته خلاله على تسلمه مهامه الجديدة.



وتطرق البحث الى مسار التعاون القائم بين لبنان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولا سيما ما يتعلق بملف النزوح وخطة العودة، إضافة إلى أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مقاربات دعم تنموي مستدام تعزز قدرات الدولة والمجتمعات المضيفة.



وأكدت السيد "أهمية استمرار التنسيق والدعم الدولي في هذه المرحلة الحساسة"، فيما شدد صالح على "التزام المفوضية بمواصلة العمل الوثيق مع لبنان".