الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار
سلام: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ولا يمكن الحديث عن السلام

أخبار لبنان
2026-02-04 | 12:37
مشاهدات عالية
سلام: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ولا يمكن الحديث عن السلام
سلام: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ولا يمكن الحديث عن السلام

رأى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024". 

وأوضح، في حديث مع بيكي أندرسون على قناة CNN، أن اسرائيل "لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين". 

وأشار الى أن "هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي". 

وقال: "لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة، إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة."

وأضاف الرئيس سلام: "تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل."

في السياق، أكد الرئيس سلام أن "إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي"، موضحًا أنه "بنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة".

واعتبر أن لبنان "بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة، نحن لا نطلب من أحد أن يقوم بأي عمل نيابة عنا لبنان، لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية". 

وقال: "لهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس".

وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، شدد الرئيس سلام على التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد.

ورأى "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام".

وذكر الرئيس سلام أنه "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية".
 

أخبار لبنان

إسرائيل

تنتهك

السيادة

اللبنانية

يوميًا

الحديث

السلام

LBCI
آخر الأخبار
11:51

رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ومن غير المنطقي الحديث عن السلام في ظل هذا الواقع

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-20

منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان: وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية انتهاك للسيادة وسلامة الأراضي

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-02

وزير الخارجية الاسرائيلية بعد لقائه اورتاغوس: الجهة التي تنتهك السيادة اللبنانية هي حزب الله فنزع سلاحه أمر أساسي لمستقبل لبنان ولأمن إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار لبنان
14:08

رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
آخر الأخبار
14:12

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد الخميس اجتماعاً أمنياً بشأن إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-01

الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

"وطن الإنسان" عن لبنان وإيران: بين التغيير الداخليّ والانكشاف الشامل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-04

٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
13:21

إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية

LBCI
أخبار دولية
13:19

أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟

LBCI
أخبار دولية
13:16

لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟

LBCI
أخبار لبنان
07:20

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أخبار لبنان
08:04

لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
حال الطقس
03:25

عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة

LBCI
اخبار البرامج
16:00

بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية

LBCI
منوعات
02:53

ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف 4-2-2026

