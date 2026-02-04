الأخبار
سلام: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ولا يمكن الحديث عن السلام
أخبار لبنان
2026-02-04
سلام: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ولا يمكن الحديث عن السلام
رأى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024".
وأوضح، في حديث مع بيكي أندرسون على قناة CNN، أن اسرائيل "لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين".
وأشار الى أن "هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي".
وقال: "لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة، إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة."
وأضاف الرئيس سلام: "تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل."
في السياق، أكد الرئيس سلام أن "إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي"، موضحًا أنه "بنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة".
واعتبر أن لبنان "بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة، نحن لا نطلب من أحد أن يقوم بأي عمل نيابة عنا لبنان، لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية".
وقال: "لهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس".
وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، شدد الرئيس سلام على التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد.
ورأى "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام".
وذكر الرئيس سلام أنه "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية".
آخر الأخبار
11:51
رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للـ CNN: إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ومن غير المنطقي الحديث عن السلام في ظل هذا الواقع
2025-11-20
منسقة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان: وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية انتهاك للسيادة وسلامة الأراضي
آخر الأخبار
2025-12-02
وزير الخارجية الاسرائيلية بعد لقائه اورتاغوس: الجهة التي تنتهك السيادة اللبنانية هي حزب الله فنزع سلاحه أمر أساسي لمستقبل لبنان ولأمن إسرائيل
أخبار لبنان
2025-11-09
سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري
أخبار لبنان
14:08
رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت تعليق الاضراب: إفساحًا في المجال لتفاوض جدي في وزارة المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
آخر الأخبار
14:12
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد الخميس اجتماعاً أمنياً بشأن إيران
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-01
الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة
أخبار لبنان
2026-01-15
"وطن الإنسان" عن لبنان وإيران: بين التغيير الداخليّ والانكشاف الشامل
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-04
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار دولية
13:16
لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
