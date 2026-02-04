سلام: إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية يوميًا ولا يمكن الحديث عن السلام

رأى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه "من المؤسف أن إسرائيل لا تلتزم بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024".وأوضح، في حديث مع بيكي أندرسون على قناة CNN، أن اسرائيل "لا تزال تحتل خمس نقاط في الجنوب، وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا، وتحتجز عددًا من المدنيين اللبنانيين".وأشار الى أن "هذا الواقع يُبقي حالة عدم الاستقرار في الجنوب، ويقوّض جهود حكومتي".وقال: "لكن جنوب نهر الليطاني بات اليوم تحت السيطرة العملياتية الكاملة للدولة. وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1969 التي تمارس فيها الدولة هذه السيطرة، إنها لحظة تاريخية للبنان، تحققت في ظروف بالغة الصعوبة."وأضاف الرئيس سلام: "تنتهي ولاية قوات اليونيفيل في كانون الأول 2026، ولن يكون هناك تمديد بالشكل الحالي. لكن لبنان سيبقى بحاجة إلى شكل من أشكال الحضور الدولي في الجنوب. هذا الحضور ضروري لمراقبة الوضع ميدانيًا، ونقل الوقائع، والعمل كضابط ارتباط، لا سيما في ظل التاريخ الطويل من الصراع بين لبنان وإسرائيل."في السياق، أكد الرئيس سلام أن "إنجاز المرحلة الأولى ضمن المهلة المحددة كان بحد ذاته إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي نواجهها. المرحلة الثانية هي جزء من خطة من خمس مراحل عرضها الجيش على الحكومة في أيلول الماضي"، موضحًا أنه "بنهاية هذه المرحلة، يفترض أن يتمكن الجيش من إعلان الاحتكار الكامل للسلاح في هذه المنطقة".واعتبر أن لبنان "بحاجة إلى دعم أكبر من شركائنا الدوليين للمراحل المقبلة، نحن لا نطلب من أحد أن يقوم بأي عمل نيابة عنا لبنان، لكننا بحاجة إلى دعم كبير للقوى المسلحة اللبنانية".وقال: "لهذا السبب، سيُعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في 5 و6 آذار في باريس".وردًا على سؤال حول السلام مع إسرائيل، شدد الرئيس سلام على التمسك بمبادرة السلام العربية، مشيرًا إلى أن شروط السلام غير متوافرة بعد.ورأى "إسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية وتنتهك السيادة اللبنانية يوميًا. في ظل هذا الواقع، من غير المنطقي بعد الحديث عن السلام".وذكر الرئيس سلام أنه "سيكون هناك فراغ في الجنوب، وعلينا أن نجنّد عناصر إضافية، ونؤمّن تدريبهم وتجهيزهم، لضمان احتكار الدولة الكامل للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية".