الخطيب استقبل وفد الحزب القومي واكد الوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي

أخبار لبنان
2026-02-05 | 08:24
الخطيب استقبل وفد الحزب القومي واكد الوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي

 استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى  العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس - الحازمية رئيس الحزب القومي السوري الإجتماعي الامين ربيع بنات على رأس وفد ضم : رئيس المجلس الأعلى الأمين غسان مطر، رئيس المكتب السياسي الأمين عامر التل، عميد القضاء المحامي حسين سنان، عضو المجلس الأعلى المحامي وسام قانصو.

وجرى التباحث فى تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل تصعيد العدوان واستمرار الاحتلال الاسرائيلي.

ورحب الخطيب بالوفد في مقر المجلس الذي" يمثل بيتاً لكل اللبنانيين على تنوع مذاهبهم وتوجهاتهم السياسية، ويعبر عن تطلعاتهم وآمالهم ويتبنى البعد الوطني الذي يجمع اللبنانيين في مواجهة عدوهم المتمثل بالكيان الغاصب لفلسطين".

وقال :" اننا نحمل نظرة ايجابية للحزب القوي السوري الاجتماعي الذي  يجمع في صفوفه مواطنين من كل المناطق والطوائف في اطار مقاومة المشروع الصهيوني الذي يستهدف اللبنانيين والعرب والمسلمين"، مؤكداً ان" الدين الذي يضع الحواجز بين الناس ويحث على الظلم والتعصب ليس بدين انما هوعمل شيطاني، ونحن نعتبر المسيحية جزءاً من ايماننا كمسلمين، والمسيحيون هم أهلنا وشعبنا ونرفض منطق الاقلية والاكثرية لاننا نعتبر المواطنين اخوة يتساوون في الحقوق والواجبات".

وأدلى  بنات بتصريح اثر اللقاء قال فيه:" نحن اليوم في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتشرفنا بلقاء سماحة الشيخ علي الخطيب للتأكيد على الثوابت، الثابت الأول المتعلق بالوحدة الوطنية، هذه الوحدة الوطنية هي الأساس لمنعة لبنان وهي الأساس لحماية لبنان في وجه كل المشاريع التي تتربص به شراً وتحديداً المشروع الصهيوني.

وأكدنا مع سماحة الشيخ على أهمية تلاقي اللبنانيين على مشروع وطني حقيقي يحمي لبنان ويصونه، عماد هذا المشروع هو حكماً المقاومة وعماد هذا المشروع هو حكماً سلاح المقاومة الذي يؤمّن عنصرا من عناصر القوة الأساسية للبنان إلى جانب الوحدة الوطنية وغيرها من العوامل الأخرى.

في هذا الإطار نحن كحزب سوري قومي اجتماعي نؤكد على ضرورة عدم التفريط بأي عنصر من عناصر القوة ونؤكد على ضرورة عدم إضعاف لبنان مما يشكل خطرا على سيادته وعلى حريته وعلى سلامة أراضيه".

واستقبل  الخطيب العميد إلياس فرحات وجرى التباحث في الاوضاع العامة.

