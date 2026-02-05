الأخبار
الدفاع المدني: عودة الرقم 125 إلى العمل طبيعيا

أخبار لبنان
2026-02-05 | 12:32
الدفاع المدني: عودة الرقم 125 إلى العمل طبيعيا
الدفاع المدني: عودة الرقم 125 إلى العمل طبيعيا

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني "انتهاء العطل التقني الذي طرأ على رقم الطوارئ ١٢٥ التابع لغرفة عملياتها المركزية، وعودة الرقم إلى العمل بشكل طبيعي".

ودعت المواطنين إلى "اعتماد الرقم ١٢٥ مجددا للتبليغ عن أي طارئ أو طلب للمساعدة"، مؤكدة "استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة للاستجابة السريعة لنداءات المواطنين"، شاكرة لهم "تعاونهم وتفهمهم".

أخبار لبنان

المدني:

الرقم

العمل

طبيعيا

مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026
كلوريتس مزوّرة بقبضة جمارك صيدا
مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-22

الدفاع المدني: عودة الرقم 125 الى العمل بعد إنتهاء الأعمال التقنية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-31

الرئيس جوزاف عون يتفقّد غرفة عمليات الدفاع المدني: فعالية العمل هي بسرعة التدخل

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

محافظ حلب: الجهات المعنية تتابع أعمالها الميدانية لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية في كل الأحياء

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-15

السفير الاميركي من مرفأ بيروت: وتيرة العمل سريعة واعتز انني هنا ويجب العودة الى العمل الطبيعي وان تكون الاموال عادة الى خزينة الدولة والا يكون هناك تهريب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في الحرب التي لم تصمت: مواد كيميائية فوق الجنوب وخسائرها تضاف الى ملايين الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-18

الهيئة الاتهامية في بيروت تُخلي سبيل كريم سلام لقاء كفالة مالية قدرها تسعة مليارات ليرة

LBCI
رياضة
2025-12-10

مهرجان بيروت الرياضي يقدم منح مدرسية بقيمة ٤ مليار ليرة الى جمعية لبنانيون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-03

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
موضة وجمال
2026-01-30

"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في الحرب التي لم تصمت: مواد كيميائية فوق الجنوب وخسائرها تضاف الى ملايين الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…

LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
أخبار لبنان
08:28

الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:42

تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

LBCI
أخبار دولية
01:39

مسؤول أميركي يعلن اعتقال أليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا... ومحاميه ينفي

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 5-2-2026

