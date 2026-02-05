الدفاع المدني: عودة الرقم 125 إلى العمل طبيعيا

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني "انتهاء العطل التقني الذي طرأ على رقم الطوارئ ١٢٥ التابع لغرفة عملياتها المركزية، وعودة الرقم إلى العمل بشكل طبيعي".



ودعت المواطنين إلى "اعتماد الرقم ١٢٥ مجددا للتبليغ عن أي طارئ أو طلب للمساعدة"، مؤكدة "استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة للاستجابة السريعة لنداءات المواطنين"، شاكرة لهم "تعاونهم وتفهمهم".