كرامي ترأست اجتماع الهيئة الإدارية للصندوق الإئتماني للتربية

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي اجتماع الهيئة الإدارية للصندوق الإئتماني للتربية TREF، في حضور المدير العام للتربية الاستاذ فادي يرق، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، والأعضاء الذين يمثلون الجهات المساهمة في الصندوق: ممثلة سفارة الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزير، ممثل ألمانيا لوكاس فرانك، ممثلة k f w وفاء دندشلي، ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية جان برتران، ممثلة سويسرا لين كالدير وممثل اليونيسف ماركو لويدجي.



وتم البحث في تمويل صناديق المدارس، كما تم عرض رؤية الوزارة 2030، والتحضير للعام الدراسي المقبل، وتم عرض من مكتب التحول الرقمي في الوزارة حول مسار التحول الرقمي.



كذلك كان عرض للتعليم غير النظامي، ووضعت الوزيرة كرامي المجتمعين في تفاصيل جولتها الميدانية في مدارس منطقة العرقوب الرسمية أمس، والتي تقوم بالتعليم في ظروف قاسية وخطرة امنيا، وشرحت حاجات هذه المدارس وضرورة توفير التمويل للمدارس الرسمية خصوصا في المناطق التي تتعرض باستمرار للاعتداءات.



وعبر المجتمعون عن موقف إيجابي تجاه توفير الدعم، وأشاروا إلى أنهم "تابعوا جولة الوزيرة ولمسوا معاناة التلامذة والأساتذة والأهالي".