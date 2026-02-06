وزير الخارجية الفرنسي يشدد على أهمية تزويد الجيش اللبناني بإمكانيات لاستكمال نزع سلاح حزب الله

شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو قبل وصوله الى بيروت، على أهمية تزويد الجيش اللبناني بإمكانيات لمواصلة مهامه في نزع سلاح حزب الله.وقال بارو في تصريحات لوكالة فرانس برس في مطار اربيل قبل إقلاع طائرته الى بيروت: "رؤية فرنسا للبنان هي أنه دولة قوية وذات سيادة، تمتلك احتكار السلاح"، موضحا أن "الخطوة الأولى لإنجاز هذه المهمة هي بتزويد القوات المسلحة اللبنانية بالإمكانيات اللازمة لمواصلة عملية نزع سلاح حزب الله".