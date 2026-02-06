الأخبار
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

أخبار لبنان
2026-02-06 | 07:17
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

نشرت وزارة الداخلية والبلديات جداول تتضمن:

أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية الصغرى. للإطلاع، اضغط هنا

⁠أعداد الناخبين غير المقيمين وتوزيعهم بحسب الدوائر الانتخابية الصغرى. للإطلاع، اضغط هنا

أعداد الناخبين غير المقيمين وتوزيعهم بحسب البلدان. للإطلاع، اضغط هنا

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أعداد

الناخبين

المقيمين

المقيمين

وتوزيعهم

الدوائر

والبلدان

