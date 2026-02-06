الأخبار
دخول الاتفاقية بين لبنان واثيوبيا حول تنظيم العمالة موضع التنفيذ... حيدر: خطوة أساسية في إدارة ملف العمالة الأجنبية

أخبار لبنان
2026-02-06 | 07:19
3min
دخول الاتفاقية بين لبنان واثيوبيا حول تنظيم العمالة موضع التنفيذ... حيدر: خطوة أساسية في إدارة ملف العمالة الأجنبية

عقد وزير العمل محمد حيدر اليوم مؤتمرا صحافيا جرى في خلاله الإعلان عن الاتفاقية الموقعة بين لبنان وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك في إطار تنظيم استخدام العمالة الأثيوبية في لبنان وفق الأطر القانونية المعتمدة، وحضر عن الجانب الاثيوبي القائم بالأعمال السيد غيتاشو أوتا ومسؤولين في السفارة، وعن الوزارة المدير العام بالإنابة مارلين عطالله ومسؤولي مصالح ودوائر. 

واستهل الوزير حيدر المؤتمر بالقول: "اليوم نعلن عن اتفاقية مهمّة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية إثيوبيا، وهي اتفاقية نعتبرها إنجازًا حقيقيًا ضمن خطة وزارة العمل لتنظيم ملف العمالة الأجنبية في لبنان. وهذه الاتفاقية لن تكون الأخيرة، إذ سنستكمل هذا المسار مع مختلف الدول المرسِلة للعمالة".

ولفت الى أن "هدف هذه الاتفاقية واضح، ويتمثل في تنظيم استقدام العمالة إلى لبنان، ووضع إطار قانوني وإنساني يحمي جميع الأطراف دون استثناء".

وقال: "نحن في وزارة العمل نعتبر أن مسؤوليتنا الأولى هي حماية حقوق العاملات، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاتجار بالبشر، وهذا التزام أخلاقي قبل أن يكون التزامًا قانونيًا. وفي الوقت نفسه، نحرص على حماية حقوق صاحب العمل أو العائلة اللبنانية، التي من حقها الاستفادة من خدمات العاملة ضمن علاقة عمل واضحة، محترمة، ومنظّمة".

وأضاف: "يتحقق ذلك من خلال عقود عمل واضحة وشفافة، تأتي بموجبها العاملة وهي على دراية كاملة بمهامها وحقوقها وواجباتها، بعد أن تكون قد تلقت التدريب اللازم وأصبحت جاهزة للعمل. وستكون هذه العقود خاضعة لمتابعة وتنسيق مباشر بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة العمل في جمهورية إثيوبيا، بهدف مراقبة حسن تطبيق الاتفاقية ومعالجة أي خلل قد يطرأ".

ولفت حيدر الى أن الاتفاقية تنص بشكل صريح على أن الحكومة الإثيوبية تتكفّل بعدد من الأمور الأساسية، أبرزها ضمان أن يتمتع العمال الإثيوبيون الراغبون بالعمل في لبنان بالكفاءة المطلوبة، وبالصحة الجسدية والعقلية، وأن يحصلوا على التدريب اللازم والتوجيه المناسب، ولا سيما في ما يتعلق بالقوانين والأنظمة والعادات والتقاليد والثقافة اللبنانية، وذلك قبل وصولهم إلى لبنان".

وفي المقابل، تلتزم الجمهورية اللبنانية بحماية حقوق العمال الإثيوبيين، ومنع استغلالهم، وضمان كرامتهم الإنسانية، وتأمين بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل وتطبيق القوانين المرعية الإجراء".

وأكد أن "هذه الاتفاقية تشكّل خطوة أساسية ونقطة تحوّل في إدارة ملف العمالة الأجنبية في لبنان، وهي خطوة سنعمل على تعميمها، لأن هذا الملف لم يعد يحتمل العشوائية أو الفوضى، ولا يجوز تركه عرضة للاستغلال من أي جهة كانت.

أوتا

بدوره تحدث القائم بالأعمال الأثيوبي فقال: "ندشن اليوم خول هذه الاتفاقية المهمة حيز التنفيذ ويعكس توقيعها وتنفيذها التزاما مشتركا بين الدول لتعزيز سياسات العمل التي تتماشى مع الحماية الدولية والعدالة الاجتماعية. ان هذه الاتفاقات تمثل شراكة متجددة ومرحلة جديدة من تعميق علاقاتنا نظرا لانخراط اثيوبيا بشكل كبير في مجموعة واسعة من تنمية المهارات في اقتصادها الضخم".

وأضاف: "ان هذه الاتفاقية تضع اساسا متينا لتوسيع وتنويع العمل في المستقبل بين البلدين".

انتحل صفة أمنية وسلب مواطنين... أمن الدولة عممت صورته
الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان
