كرامي حددت دوام المدارس في شهر رمضان المبارك

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي مذكرة حول دوام الثانويات والمدارس الرسمية قبل وبعد الظهر في شهر رمضان المبارك للعام 2025/2026



وجاء في المذكرة: "لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، واستناداً الى المذكرة 2026/2 تاريخ 2/2/2026، الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء حول دوام الادارات والمؤسسات العامة في شهر رمضان المبارك، وتاميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، يطلب من جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية، دوام قبل وبعد الظهر، الالتزام بما يلي :



أولاً :



- تحدد مدة حصة التدريس في كل المدارس والثانويات الرسمية بأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك.



- تعتمد مدة الاستراحة بــ 15 الى 20 دقيقة .



ثانياً :



- في ما يتعلق بالمدارس والثانويات الرسمية التي سبق لها ونالت الموافقة على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الاستراحة ضمن حدود النصف ساعة، يستمر العمل بهذه الموافقة شرط الالتزام بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند اولاً اعلاه .



ان وزيرة التربية والتعليم العالي، اذ تتقدم من جميع مديري وافراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، تطلب اليهم الالتزام بما ورد اعلاه".