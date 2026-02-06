رسامني زار مرفأ الصيادين في الأوزاعي متفقدا الاعمال الجارية فيه

زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مرفأ الصيادين في الأوزاعي، واطلع على الواقع العام للمرفأ وأوضاع الصيادين، واستمع إلى شرح مفصل حول التحديات البيئية التي يواجهها الميناء، ولا سيما مشكلة مياه الصرف الصحي وسبل معالجتها لما لها من انعكاسات مباشرة على البيئة البحرية ومعيشة الصيادين.



كما عاين الأعمال الجارية في المرفأ، مؤكدا "أهمية هذه الأشغال وضرورة الاستمرار بها بما يساهم في تحسين الوضع القائم، وتطوير البنية التحتية للمرفأ، وتسهيل شؤون الصيادين وتعزيز استمرارية عملهم في ظروف لائقة وآمنة".

