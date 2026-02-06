رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي عبر حسابه على "أكس": "تقديراً لدور اللبنانيين في الانتشار ومساهمتهم المستمرة في دعم وطنهم الأم، وتعبيراً عن التزام وزارة الخارجية بشؤونهم وشجونهم، أصدرت بالتعاون مع وزير المال تعميما بتخفيض رسوم جواز السفر البيومتري بنسبة 50%، وإعفاء رسوم معاملات تنظيم وتسجيل والمصادقة على وثائق الوفاة وكافة المصادقات المتعلقة بإجراءات نقل الجثمان إلى لبنان، وإعفاء كامل الرسوم الخاصة بالمصادقات على الإفادات والشهادات المدرسية".

وأضاف رجّي: "سأبقى على الوعد في مسار بدأته لتطوير عمل وزارة الخارجية وتحديث خدماتها، خدمة للبنان وللبنانيين أينما كانوا".