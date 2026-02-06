رجي بحث مع بارو دعم الجيش ومرحلة ما بعد اليونيفيل وملف سلاح حزب الله والنازحين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو وعرض معه للتحضيرات القائمة لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي ستستضيفه فرنسا في الخامس من آذار المقبل. وحدّد الوزير الفرنسي الخطوات التي ستسبق المؤتمر انطلاقاً من تقرير الجيش حول المرحلة الثانية من تنفيذ قرار حصر السلاح، والاجتماع التحضيري المتوقع عقده قبل أسبوعين من موعد المؤتمر، كما أشار إلى أهمية البحث في مرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل. ووضع بارو الوزير رجي في تفاصيل زيارته إلى سوريا والعراق وهنأ الجانبين اللبناني والسوري على حل قضية الموقوفين السوريين في لبنان وتمنى التقدم في ملف ترسيم الحدود البرية بين البلدين.



من جهته شكر الوزير رجي وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان وسعيها الدؤوب إلى الحفاظ على استقراره من خلال مشاركتها الفعالة في القوات الدولية العاملة في الجنوب وفي لجنة "الميكانيزم"، وتمنى أن تساعد فرنسا مع الشركاء الدوليين والأوروبيين في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقدم الوزير رجي لنظيره شرحا مفصلا وصريحاً عن مشكلة الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على لبنان، كما تناول إشكالية سلاح حزب الله وتأثيره على الوضع اللبناني.