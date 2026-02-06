الأخبار
رد من بلدية صيدا على تقرير للـLBCI حول "إختلاس مئات الملايين"

أخبار لبنان
2026-02-06 | 11:17
رد من بلدية صيدا على تقرير للـLBCI حول "إختلاس مئات الملايين"

ردا على التقرير الذي بثته المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI بتاريخ 5/2/2026 ضمن النشرة الإخبارية المسائية تحت عنوان "إختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا"، يهم البلدية ان تبدي الملاحظات التالية:

أولاً: إن البلدية هي من اكتشفت الخلل الإداري والمالي في عمل أمانة الصندوق المالي في البلدية إعتباراً من شهر تشرين الثاني من العام 2025 وإتخذت كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، بدءً من تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء المجلس البلدي ورئيس المصلحة وموظفي المصلحة الادارية والمالية وإجراء جردة وتدقيق محاسبي.
انتهت بتاريخ 27/1/2026 وتبين بحسب تقرير لجنة التحقيق وجود فارق مالي بقيمة /964/ مليون ليرة لبنانية.

ثانياً: بعد إنتهاء التحقيق بتاريخ 27/1/2026 كانت البلدية بصدد إحالة الملف إلى الجهات الرقابية المختصة وإلى محامي البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية المختصة، لتفاجأ بحضور قوة من المديرية العامة لأمن الدولة بناء على تسريب مشبوه الغاية بحصول اختلاس وقامت البلدية بالتعاون التام مع المديرية في إجراء تحقيقاتها وتسهيل مهمتها بشكل كامل عبر الإستماع إلى إفادة لجنة التحقيق 

(أعضاء المجلس البلدي والموظفين الذي جرى تسريب اسماؤهم في التقرير) الذي قاموا بإكتشاف الخلل المالي وتحديد قيمته.

ثالثاً: إن البلدية تحترم حق المؤسسة في السبق الإعلامي وتغطية القضية من كافة جوانبها مراعية الأصول الإعلامية والقانونية لاسيما مبدأ سرية التحقيقات سنداً لأحكام المادة /53/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت أن التحقيق يبقي سري ما لم تحال الدعوى إلى قضاء الحكم.

ونربأ بها ان تنجر إلى تسريبات وإفتراءات وتجنٍ من شأنها المساس بكرامات أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية دون أي دليل أو اثبات ما من شأنه النيل من هيبة البلدية كسلطة عامة.

رابعاً: أما فيما يتعلق بالتسريبات الواردة في تقرير مؤسستكم الموقرة فإن البلدية ترد بما يلي:

1- الفيديو المتداول لا يثبت أي تخريب لأمانة الصندوق، بل يؤكد براءة الموظفين وأعضاء المجلس، وقد سُلّمت كامل التسجيلات إلى الجهة المختصة، فيما جرى اجتزاء المقطع على نحو مضلِّل.
2- المساحة التي جرى الادعاء بأنها مؤجرة لشبكة من الموظفين والأعضاء هي المعروفة بـ«التعاونية»، ومؤجرة بقرار صادر عن المجلس البلدي في أيار 2025 لقاء بدل قانوني مقداره 500 دولار يُسدّد لصندوق البلدية.
3- الموقف الملاصق للقلعة البحرية تُستوفى رسومه من عناصر الشرطة المكلّفين إدارته، وتُسلَّم عائداته، مع رسم دخول القلعة، 
إلى أمانة الصندوق وفق الأصول. 
 
للاطلاع على التقرير اضغط هنا
 

أخبار لبنان

بلدية

تقرير

للـLBCI

"إختلاس

الملايين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-27

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أخبار دولية
2026-01-08

"أكثر من مليون" أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه بعد ضربات روسية

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-17

دوريات تفتيشية لمصلحة الاقتصاد على عدد من "السوبرماركت" في صيدا وصور وضبط بحق مخالف

LBCI
حال الطقس
04:47

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
أخبار لبنان
03:17

سلام من صور: خطّة بثلاثة محاور للإغاثة وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي

LBCI
صحف اليوم
02:23

دول أوروبية تبلغ لبنان ببقائها جنوباً بعد مغادرة «يونيفيل»..(الشرق الاوسط)

LBCI
خبر عاجل
03:43

عراقجي: لا إمكانية لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن لكننا سنهاجم قواعد لها في المنطقة ونحن لا نهاجم دول الجوار بل القواعد الأميركية فيها وهناك فرق كبير بين الأمرين

LBCI
أخبار دولية
2025-12-16

تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من مجالها من جهة البحر الأسود

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-16

الوكالة الوطنية للإعلام: مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة مروحين بقذيفة فوسفورية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-04

عيسى الخوري يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:21

سلام يجول في الجنوب..وأولى المحطات صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

LBCI
رياضة
13:38

العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
07:17

الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أمن وقضاء
09:34

هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...

LBCI
خبر عاجل
12:21

مرقص: مجلس الوزراء قرّر عقد جلسة حكومية بموعد أقصاه 15 شباط للبحث بمسألة القطاع العام لا سيما الرواتب

LBCI
خبر عاجل
11:26

الخارجية الأميركية: نزع سلاح الجماعات الإرهابية التابعة لإيران وإرساء السلام في الشرق الأوسط هما جزءان أساسيان من أهداف ترامب

