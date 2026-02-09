السفارة الفرنسية: نقف إلى جانب لبنان ومدينة طرابلس بشكل خاص

أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان عبر حسابه على منصة "إكس"، أن فرنسا تقف إلى جانب لبنان ومدينة طرابلس بشكل خاص إثر انهيار مبنى في حي باب التبانة.



وقالت: "يتقدّم السفير هيرفي ماغرو وجميع العاملين في سفارة فرنسا بأحرّ التعازي لذوي الضحايا، ويؤكدون تضامنهم الكامل مع فرق الإنقاذ".