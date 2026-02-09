الأخبار
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
أخبار لبنان
2026-02-09 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
2
min
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
اعتبر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "تبقى للموارنة رسالة وطنية تاريخية، رسالة متجذّرة في الإيمان بالإنسان، وفي الالتزام بالأرض، وفي الشهادة للحرية. رسالة لا تُختصر بدور، بل تُترجم بحضور واعٍ، وبمساهمة هادئة وبنّاءة في تثبيت أسس الدولة، وتعزيز ثقافة الحوار، وصون صيغة العيش معًا".
وقال الراعي في قداس بمناسبة عيد مار مارون، في كنيسة مار جرجس - بيروت والذي شارك في الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء والنواب: "نصلّي معكم ومن أجلكم لكي، بشفاعة القديس مارون، تتمكّنوا مع معاونيكم في السلطتين التشريعية والإجرائية، من حصر السلاح، وتطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وانسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان، وبسط كامل سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، وتمكين الجيش من تنفيذ خطّته، والقيام بعملية إعادة الإعمار، وإجراء الإصلاحات".
وأضاف: "إن دعوة حبّة الحنطة في السياق الوطني هي دعوة إلى أن تتحوّل الطاقات الفردية إلى مشروع جماعي، وأن تُستثمر المسؤوليات في خدمة الخير العام، وأن يُعاد الاعتبار للقيم التي شكّلت هوية هذا الوطن وهي: الحرية، والعدالة، والتضامن، والعيش المشترك".
وتابع الراعي: "نصلّي من أجل وطننا لبنان، كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية، ومساحة رجاء لكل أبنائه. نصلّي من أجل جميع المسؤولين، كي تُنار قلوبهم بالحكمة، وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية، ويقودهم الضمير إلى ما فيه خير الإنسان والوطن. نصلّي من أجل شعبنا، كي يبقى ثابتًا في الرجاء، راسخًا في الإيمان، ومؤمنًا بأن حبّة الحنطة التي تُزرع بالأمانة تُثمر في أوانها".
أخبار لبنان
الراعي
لبنان
عيد مار مارون
التالي
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2,6 تضرب منطقة الخيام - مرجعيون
السفارة الفرنسية: نقف إلى جانب لبنان ومدينة طرابلس بشكل خاص
السابق
0
آخر الأخبار
04:47
الراعي: نصلي من أجل وطننا لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية ومساحة رجاء لكل أبنائه ونصلي من أجل المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية ويقودهم الضمير إلى ما فيه خير الإنسان والوطن
آخر الأخبار
04:47
الراعي: نصلي من أجل وطننا لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية ومساحة رجاء لكل أبنائه ونصلي من أجل المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية ويقودهم الضمير إلى ما فيه خير الإنسان والوطن
0
أخبار لبنان
2025-12-24
الراعي للمسؤولين: نناشدكم أن تجعلوا من الإصلاح أولوية... ونصلي من أجل نجاح المفاوضات وإبعاد شبح الحرب
أخبار لبنان
2025-12-24
الراعي للمسؤولين: نناشدكم أن تجعلوا من الإصلاح أولوية... ونصلي من أجل نجاح المفاوضات وإبعاد شبح الحرب
0
آخر الأخبار
2025-12-24
الراعي في رسالة الميلاد: نصلي من أجل نجاح المفاوضات وابعاد شبح الحرب وتمكين الجيش اللبناني من جمع السلاح غير الشرعي وحصره بيده السلطة
آخر الأخبار
2025-12-24
الراعي في رسالة الميلاد: نصلي من أجل نجاح المفاوضات وابعاد شبح الحرب وتمكين الجيش اللبناني من جمع السلاح غير الشرعي وحصره بيده السلطة
0
آخر الأخبار
2025-12-25
الراعي: نصلي من أجل أن يكون هذا الميلاد بداية مرحلة جديدة ترمم فيها الثقة وتستعاد فيها هيبة الدولة وتصاغ فيها المؤسسات، ويعاد فيها الاعتبار للدستور والقانون والقيم
آخر الأخبار
2025-12-25
الراعي: نصلي من أجل أن يكون هذا الميلاد بداية مرحلة جديدة ترمم فيها الثقة وتستعاد فيها هيبة الدولة وتصاغ فيها المؤسسات، ويعاد فيها الاعتبار للدستور والقانون والقيم
0
آخر الأخبار
2025-12-29
البرلمان العراقيّ ينتخب النائب السنيّ هيبت الحلبوسي رئيسًا له
آخر الأخبار
2025-12-29
البرلمان العراقيّ ينتخب النائب السنيّ هيبت الحلبوسي رئيسًا له
0
منوعات
03:59
بعد شائعات ارتباطهما... كيم كارداشيان ولويس هاملتون معاً في السوبر بول! (فيديو)
منوعات
03:59
بعد شائعات ارتباطهما... كيم كارداشيان ولويس هاملتون معاً في السوبر بول! (فيديو)
0
أخبار لبنان
2025-11-09
فياض: الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه
أخبار لبنان
2025-11-09
فياض: الحلّ ليس في الرضوخ أو التراجع بل في الثبات والتمسك بحق لبنان في الدفاع عن نفسه
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-1-2026
