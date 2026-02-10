محاضر ضبط بحق مخالفين في كفررمان وحاروف

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية ، بحضور ومواكبة رئيس المصلحة محمد بيطار في محال الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والأفران والحلويات والاجبان والألبان في نطاق بلدات حبوش وكفررمان وحاروف وجبشيت قضاء النبطية وبلدتي حاريص وكفرا قضاء بنت جبيل وبلدة الماري قضاء حاصبيا، حيث تم تسطير محضري ضبط بحق صاحب محل خضار في بلدة كفررمان لعدم إعلان الأسعار، وذلك بحضور شرطة بلدية البلدة، ومحضر ضبط بحق صاحب ملحمة في بلدة حاروف لتخطيه نسب الأرباح المعتمدة ،كما تم توجيه إنذارات لجميع أصحاب المحال بضرورة التقيد بالقوانين تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.