الرئيس عون تلقى دعوة لإفطار مشيخة العقل

إستقبل الرئيس جوزاف عون وفداً من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز ضم مستشار شيخ العقل الشيخ غاندي مكارم والشيخ فادي القنطار ورائد النجار.



وقد نقل الوفد الى رئيس الجمهورية تحيات شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى وتمنياته للرئيس عون بالتوفيق في قيادة مسيرة انقاذ البلاد وتثبيت السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.



وسلم الوفد الرئيس عون دعوة من مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الى إفطار دار الطائفة يوم الجمعة 6 آذار المقبل وما يوافقه من شهر رمضان المبارك وذلك في دار الطائفة في شارع فردان.



وحمل الرئيس عون الوفد تحياته الى الشيخ ابي المنى مؤكدا تلبية الدعوة والمشاركة في الإفطار الرمضاني.