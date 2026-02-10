البساط اطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الإسكان وحركة القروض الإسكانية

التقى وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط برئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، واطّلع منه على مشاريع مصرف الإسكان وحركة القروض الإسكانية المخصّصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى الجهود المبذولة لتأمين ديمومة هذه القروض عبر قروض مدعومة من الصناديق العربية.



وأثنى البساط على مشاريع مصرف الإسكان ودوره في خدمة المواطنين وضمان الحق بالسكن وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.