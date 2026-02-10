الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس

أخبار لبنان
2026-02-10 | 17:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سلسلة اتصالات مع كلٍّ من وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بسام النابلسي، ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السراي زاهي شاهين لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الأمس في السراي الكبير بشأن الأبنية المتصدّعة في طرابلس.

أخبار لبنان

نواف سلام

الأبنية المتصدّعة

طرابلس

LBCI التالي
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
البساط اطّلع من حبيب على مشاريع مصرف الإسكان وحركة القروض الإسكانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

مجلس الوزراء أقر تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف وسلام أكّد متابعة تنفيذ خطة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-08

مطر: أناشد الرئيس بري إدراج اقتراح القانون المتعلّق بترميم الأبنية المتصدّعة الذي تقدّمتُ به على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-08

النائب حيدر ناصر للـLBCI: موضوع الأبنية المتصدعة ليس بجديد ولا خطوة جدية من أي حكومة حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-24

افتتاح مكتب في السفارة العراقية ببيروت لمتابعة تنفيذ مساهمة العراق في مشاريع إعادة إعمار لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
21:18

وزير الاقتصاد إلتقى وفدا من صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

الرئيس عون أمام الوفد القطري: لبنان يثمّن دعم قطر المستمر..

LBCI
أمن وقضاء
18:12

رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات

LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
أخبار لبنان
16:03

انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد في وزارة المالية... جابر: الحكومة ملتزمة اتباع سياسات مسؤولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
20:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
11:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
14:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
17:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
18:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
12:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
19:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More