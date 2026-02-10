سلام أجرى سلسلة اتصالات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الأبنية المتصدّعة بطرابلس

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سلسلة اتصالات مع كلٍّ من وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة بسام النابلسي، ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السراي زاهي شاهين لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الأمس في السراي الكبير بشأن الأبنية المتصدّعة في طرابلس.