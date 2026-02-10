في مشغرة... هزة أرضية بقوة 2,4 درجات

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بتسجيل هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة مشغرة، وذلك في الساعة 21:29 بالتوقيت المحلي من مساء اليوم.