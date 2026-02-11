الرئيس عون تسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان واستقبل السفير الايراني مودعا

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير مايارديت نقلها اليه القنصل الفخري لجنوب السودان في لبنان علي مرعي، وتضمنت تأكيداً لرغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.



واستقبل الرئيس عون السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في وزارة الخارجية الإيرانية.