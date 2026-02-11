الأخبار
"حزب الله" في ذكرى الثورة الايرانية: نعتز بالجمهورية ‏الإسلامية ونموذجها التحرّري

2026-02-11 | 04:00
"حزب الله" في ذكرى الثورة الايرانية: نعتز بالجمهورية ‏الإسلامية ونموذجها التحرّري

 اعتبر "حزب الله" في بيان ان "الثورة الإسلامية المباركة في إيران، التي قاد انتصارها الإمام الخميني وتابع ‏رعايتها وتوجيه سياساتها وتعزيز قدراتها وحضورها الإمام الخامنئي, تظهر في ‏الذكرى السابعة والأربعين ربيعًا من عمرها، أصلب عودًا، وأوسع وأنمى فاعليةً وتأثيرًا وقدرةً ‏على إلهام المستضعفين قيم التحرّر والاستقلال ورفض الاحتلال والتبعية والوصاية. كما تبدو ‏أكثر إصرارًا على التمسّك بمبادئها وثوابتها ومنطلقاتها الحضارية والسياسية، وأعظم تأثيرًا ‏ومصداقية لدى الشعوب والبلدان المستضعفة المكافحة من أجل التخلّص من كل سياسات ‏الاخضاع والابتزاز لها في أمنها واستقرارها وفي اقتصادها واستقلالية قرارها". ‏



 ورأى في بيان في ذكرى الثورة الاسلامية ان "ليس قرع طبول الحرب العدوانية ضدها اليوم، من جانب الإدارة الأميركية المتنمرة أو من ‏جانب الكيان الصهيوني الشارد والمتفلّت، إلا الدليل القاطع والملموس على عظيم تحسّس قوى ‏الاستبداد والطغيان الدولي والإقليمي من تنامي فاعلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقدراتها ‏وتمدّد نموذجها الحضاري والسياسي التحرّري وتأثيره الاستنهاضي للشعوب وفاعلياته ‏المناهضة لمخططات التسلط والهيمنة الاستكبارية في منطقتنا وفي العديد من دول العالم".‏



ولفت الى انه "على الرغم من كل المؤامرات المنسقة بين أميركا ودول الغرب والكيان الصهيوني لتطويق  الثورة الإسلامية منذ انتصارها في 11 شباط 1979، وإلى يومنا، بهدف ‏إسقاطها والقضاء على أطروحتها التحررية والنهضوية، فإن استمرار تألق وترسّخ بقاء وتطور ‏إيران على مدى سبعة وأربعين عامًا، يمثّل الشاهد الصارخ على الفشل الذريع والخيبة الواضحة ‏لكل سياسات التآمر المعادية التي كشفت الثورة الإسلامية خطورة المشاركين فيها، ليس على ‏منطقتنا العربية والإسلامية فحسب، وإنما على حاضر ومستقبل الشعوب في مختلف قارات ‏العالم، وفضحت النموذج السياسي والعدواني المتوحش الذي يعتمده هؤلاء لمصادرة حق البشر ‏في تقرير مصير بلدانهم، ولسحق وجودهم والسيطرة على أرضهم وأوطانهم".‏



وراى انه "إذ يحتشد اليوم أعداء الجمهورية الإسلامية لتهديدها وشنّ الحرب ضدّها ومحاولة استفرادها، فإنّ هذا التواطؤ يكشف في الواقع أن إيران الإسلام وحدها تشكّل المُعادل الفعلي المقابل لكل ‏دول المعسكر العدواني والجهات والكيانات والقوى المنخرطة فيه، وهذا لوَحدِهِ يُضاعف ثقة ‏المستضعفين برِهانهم على قوة إيران وصلابة موقفها وثباتها على حقوقها في مجال التخصيب ‏النووي للغايات السلمية أو في المجال الصاروخي للدفاع عن سيادتها وشعبها، أو في مجال ‏سياستها الداعمة لقوى المقاومة ضد الاحتلال والهيمنة".‏



 واعتبر أن "القوة التي لا ترتكز إلى حق مشروع، هي بلطجة طغيانية مآلها إلى الافتضاح والتهاوي فيما الحق المشروع الذي تدعمه القوة السبيل الأسرع للتجذر والاتساع وتكريس النموذج ‏والمثال الذي تنجذب إليه الشعوب المكافحة من أجل الظفر بالأمن والعدل والاستقرار والتقدّم. ‏وهذا النموذج والمثال هو الذي تقدّمه اليوم للبشرية الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران؛ ‏بدءًا من التزامها نصرة قضية فلسطين ودعم الحقوق المشروعة لشعبها المقاوم، إلى إدانتها ‏الصارخة للاحتلال الصهيوني ولاعتداءاته المتواصلة ضد لبنان وسوريا وفلسطين وكل ‏المنطقة العربية، فضلًا عن إدانتها للإبادة الجماعية التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد غزة ‏وأهلها، بالاضافة إلى دعم الشعب اللبناني وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير أرضه ‏وحماية أمنه واستقراره، وصولًا إلى مواقفها الشجاعة والمؤيدة لحق الدول في ممارسة سيادتها ‏الكاملة على أرضها دون أي تدخل أو ابتزاز استكباري لها في أمنها واقتصادها، ووقوفها الدائم ‏إلى جانب أصحاب الحقوق المشروعة والعادلة ضد ناهبي بلدانهم والطامعين في التسلط على ‏مواردها".

 ‏

ختم البيان:"إننا في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان نقدّر عاليًا ونُعرب عن اعتزازنا بالجمهورية ‏الإسلامية ونموذجها التحرّري، ونرفع في عيد انتصارها كل التهاني والتبريكات إلى قائدها الإمام السيد علي الخامنئي وجميع المسؤولين فيها وشعبها العزيز ‏والشجاع الذي يكبر فيه وعيه ووحدته في مواجهة الأعداء، وما النصر إلا من عند الله".

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 حدد موقعها في منطقة ابل السقي
الرئيس عون تسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان واستقبل السفير الايراني مودعا
مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

"حزب الله": تحية للمسيرات المليونية في الجمهورية الإسلامية الايرانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية: إيران ستواصل دعم "حزب الله" وجبهة المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-16

"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-03

الشيخ نعيم قاسم: نبارك للشعب والقيادة الإيرانية ذكرى انتصار الثورة وإن شاء الله تستطيع ايران هزيمة اميركا واسرائيل بالمواجهة الحالية

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار لبنان
07:16

الرئيس عون التقى يعقوبيان وفتفت

LBCI
أمن وقضاء
07:08

متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما

LBCI
أخبار لبنان
07:07

مطارنة الروم الكاثوليك يرحبون بعودة الجنوب الى حضن الدولة

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-27

رئيس الحكومة استقبل نواب "التوافق الوطني" كرامي: من يهدد بالحرب الأهلية أو بالفتنة الداخلية لا يخدم إلا العدو

LBCI
أخبار دولية
2025-11-22

روبيو وويتكوف الأحد في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء النزاع في أوكرانيا (مسؤول أميركي)

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أخبار دولية
06:52

بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أمن وقضاء
06:42

في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:48

عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
حال الطقس
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

