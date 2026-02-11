الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون

أخبار لبنان
2026-02-11 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الكتائب: نرفض منع المغتربين من الاقتراع ونطالب بفتح باب تعديل القانون

استهجن المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية" موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، متجاهلًا أن بعض مواد القانون الحالي عصية على التطبيق وهذا ما أكدته الحكومة الحالية.

وجدّد المكتب السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل تمسكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن تواجدهم للـ128 نائبا.

وأكد "أن الانتخابات النيابية تبقى منقوصة إن لم يحظ المغتربون بفرصتهم كاملة بالتصويت والتأثير في الحياة السياسية اللبنانية، كما إن لم يحظ الجنوبيون في مناطق حزب الله بالفرصة للتعبير عن حرية خيارهم بعيدًا من ضغط السلاح والترهيب".

وأعلن المكتب السياسي دعمه "للجيش اللبناني في مهمته بحصر السلاح، ومسعى قيادته في الحصول على الدعم الدولي اللازم لذلك ، مؤكدا "أهمية نجاح مؤتمر دعم الجيش المقرر في الخامس من آب"، ودعا "أصدقاء لبنان إلى المساهمة الفاعلة في تلبية حاجات المؤسسة العسكرية لإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها".

وطالب مجلس الوزراء بـ"الإسراع في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة شمال الليطاني، مع تجديد الدعوة إلى تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله على كامل الأراضي اللبنانية ولاسيما قبل الاستحقاق الانتخابي". 

وثمّن زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب و"التي قوبلت بحفاوة شعبية لافتة أكدت تمسك الجنوبيين بسيادة الدولة وواجبها في رعاية جميع أبنائها".

وأثنى المكتب السياسي على "جهود رئيس الحكومة لإيجاد حلول لأزمة المباني المتصدعة في طرابلس"، معتبرا "أن مشكلة المباني غير الصالحة للسكن ترتبط بعوامل عدة وعلى رأسها البناء العشوائي الذي شيّد من دون معايير السلامة العامة في ظل غياب الدولة على مر السنين وهو لا يقتصر على منطقة واحدة بل يشكل ملفًا متفجرًا يتطلب معالجة جذرية ومقاربة وطنية شاملة تفعّل حضور الدولة وخدماتها في مختلف المناطق". 

كما طالب بـ"فتح الملف بما يسمح بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصّر على مر السنوات".

ونوه بمشروع القانون الذي قدّمه وزير العدل "برفع سن المسؤولية الجزائية من ٧ إلى ١٤ سنة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مدعومةً بما توصّلت إليه علوم الأعصاب أنّ الأطفال دون هذه السنّ لا يملكون بعد النضج النفسي والعقلي الكافي لفهم نتائج أفعالهم أو استيعاب الإجراءات الجزائية المتّخذة بحقهم، الأمر الذي يفرض اعتماد مقاربة إصلاحية حمائية لا عقابية".

أخبار لبنان

المغتربين

الاقتراع

ونطالب

تعديل

القانون

LBCI التالي
شقير يطلق "اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية" برئاسة دبانة
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

حزب الكتائب: لإدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-03

الكتائب يدعو الى جلسة عاجلة لمناقشة قانون الانتخاب لضمان حق المغتربين في التصويت

LBCI
خبر عاجل
2025-11-20

وزير الخارجية يوسف رجّي: عدد المسجلين المغتربين بلغ 146 ألفاً قبل ساعة ونصف من اقفال باب التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:50

ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد

LBCI
أخبار دولية
15:40

واشنطن أصدرت تحذير سفر من المستوى الرابع لمواطنيها يشمل 21 دولة بينها لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
رياضة
06:24

رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

LBCI
آخر الأخبار
14:44

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا ما حدث في سماء طهران..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:00

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More