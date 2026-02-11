الأخبار
شقير يطلق "اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية" برئاسة دبانة
أخبار لبنان
2026-02-11
أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، الوزير السابق محمد شقير، اليوم من مقر الغرفة، "اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية"، بحضور 21 رئيس مجلس أعمال، وذلك بهدف تنمية وتفعيل العلاقات الاقتصادية اللبنانية مع مختلف دول العالم.
شقير
وافتتح شقير الاجتماع بكلمة قال فيها:
"أهلاً وسهلاً بكم في بيتكم، غرفة بيروت وجبل لبنان، بيت الاقتصاد اللبناني، في هذا الاجتماع الذي نهدف من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل مجالس الأعمال اللبنانية الدولية.
إن خطوتنا هذه تأتي مواكبةً للمرحلة الجديدة في لبنان، التي بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام.
ولا شك أن العام الأول من عمر العهد والحكومة قد سجّل تقدماً ملحوظاً على مختلف المستويات، ولا سيما على صعيد إعادة بناء الثقة الدولية بلبنان.
وانطلاقاً من ذلك، نُطلق اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان "اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية"، بهدف إنشاء منصة جامعة تتيح لمجالس الأعمال اللبنانية التشاور والتنسيق في ما بينها، لوضع رؤية مشتركة تسهم في تفعيل دورها وتعزيز علاقات لبنان الاقتصادية مع الخارج.
كما نسعى من خلال هذا الاتحاد إلى خلق مجالات تعاون بين أعضاء المجالس، وتشجيع إقامة شراكات عمل في مختلف دول العالم.
واليوم، من المهم جداً العمل على تفعيل هذه المنصة، وتمكين أعضاء المجالس من الاطلاع على فرص الأعمال المتاحة في الدول الأخرى، بما يفسح المجال أمام الجميع للاستثمار في هذه الفرص الواعدة.
لن أُطيل الكلام، لكنني أود أن أهنئكم جميعاً على إنشاء اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الدولية، متمنياً لكم النجاح والتوفيق في مهامكم وتحقيق الأهداف المرجوة. وبالتأكيد، سنكون معكم وإلى جانبكم في كل خطوة. شكراً لكم وألف مبروك".
هيئة المكتب
بعد ذلك، جرى انتخاب مجلس إدارة الاتحاد، وجاءت النتائج على النحو الآتي:
رافاييل دبّانة رئيساً، وجيه البزري نائباً للرئيس، طلال زهر أميناً عاماً، شكيب شهاب أميناً للمال، رولا سليمان أمينةً للسر، والأعضاء: جاك صرّاف، وسيم ضاهر، رؤوف أبوزكي، ألبير عون، وسام عريس، ربيع افرام، إلياس أسود وحسين بطل.
دبّانة
ثم تحدث رئيس الاتحاد رافاييل دبّانة، فشكر شقير على اهتمامه بإطلاق الاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد سيلعب دوراً فاعلاً في تفعيل الحضور الاقتصادي اللبناني في الخارج وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية.
ونوّه دبّانة بأعضاء الاتحاد، مشيراً إلى أن ما يتمتعون به من علاقات واسعة وفعالية كبيرة يشكّل إحدى الركائز الأساسية التي يُعوّل عليها لتحقيق تقدم فعلي نحو الأهداف المرجوة.
نقاش
بعد ذلك، دار نقاش موسّع بين الحضور حول سبل تفعيل عمل الاتحاد، ودور كل مجلس في هذا الإطار، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المرسومة.
أخبار لبنان
"اتحاد
مجالس
الأعمال
اللبنانية
الدولية"
برئاسة
دبانة
