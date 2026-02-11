ندى البستاني: لم نتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات... وجو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد

أعلنت النائبة ندى البستاني أنه "تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير".



أكدت البستاني أن التيار الوطني الحر لم يتحالف مع أحد حتى هذه اللحظة في الانتخابات النيابية المقبلة، لافتة الى أنه "إذا كانت مصحلة التيار التحالف مع أي حزب كان فإن رئيس التيار سيأخذ هذا القرار".



ولفتت في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI أن الانتخابات حاصلة بالتأكيد، قائلة: "لا يخيرنا أحد بين تطيير الانتخابات وتصويت المغتربين".

وأشارت البستاني الى أن "القانون الانتخابي أمّن حق التصويت والتمثيل للمغتربين ولا حجة اليوم لعدم تنفيذه حرفيا والقانون اليوم جاهز للتطبيق في الانتخابات المقبلة".وقالت: "نحن متمسكون بالدائرة 16".



وردا على سؤال، أكدت البستاني أن مقعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في البترون ليس بخطر.

من جهة أخرى، أوضحت النائبة ندى البستاني أن علاقة التيار مع حزب الله بُنيت على أساس مذكرة تفاهم واضحة وصريحة وضمن هذه المذكرة هناك بنود منها بناء الدولة والاستراتيجية الدفاعية، سائلة: "فما الذي استطعنا تحقيقه من هذه البنود؟".



وأشارت الى أن الانفصال بين التيار وحزب الله حصل بـ7 تشرين الأول 2023. وقالت: "مصلحة باسيل كانت تفرض عليه أن ينفصل عن الحزب حين صدرت العقوبات بحقه لكن نحن قرارنا سيادي ووطني وحر".





وأضافت: "لم نبدأ بالهجوم على وزارة الطاقة بل جو صدي بدأ بالهجوم ويحق لنا الرد عليه".



على صعيد آخر، قالت البستاني: "فرحتُ بتعيين جو صدي وزيرا للطاقة لأن الـCV "غير شكل" وكنت أوّل من هنّأه وقلت له إنني أضع كل خبرتي تحت تصرفه".

وقالت: "نحن وضعنا خطة للكهرباء وأنا حدّثت هذه الخطة في أقل من ثلاثة أشهر وبدأت تنفيذها قبل نهاية ولايتي بستة أشهر".

وأشارت الى أنه في آخر سنة 2019 تحسّنت جباية كهرباء لبنان "بفضل الاجراءات التي اتخذناها".

وعن المفاوضات الأميركية - الإيرانية، قالت: "ما علاقتنا بالمفاوضات الأميركية - الإيرانية؟ بالطبع المنطقة كلها ستتأثر لكن لا يجب انتظار القرار الخارجي فالزمن يمر على لبنان ويجب إجراء الإصلاحات التي لا علاقة للخارج بها".

وأضافت: "يجب تحييد لبنان من أي ضربة خارجية لأن قوّتنا بوحدتنا".