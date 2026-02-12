الرئيس عون: ثمة ايجابيات تدعو إلى التفاؤل والاكتظاظ في السجون لا يعالج بالعفو العام

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "الاكتظاظ في السجون لا يعالج بالعفو العام بل بالإسراع في المحاكمات وبت مصير الموقوفين ورفع الظلم عن المظلومين".وقال الرئيس عون امام وفد من "حركة شباب لبنان: "ثمة ايجابيات تدعو إلى التفاؤل ويجب استغلال الفرص المتاحة امامنا لا إضاعتها بالمناكفات والتشكيك والخلافات".واكد ان" ⁠لبنان بطوائفه مصدر غنى ورسالة إلى العالم بالتعددية والحرية للشرق كما للغرب".واعلن ان الملفات تُفتح أمام القضاء، و"ما حدا فوق راسه خيمة".واعتبر الرئيس عون أن "النهوض بالبلد ليس مسؤولية رئيس الجمهورية فقط، بل بتضافر كل الجهود لتحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون"، مؤكدا اصراره "على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، ومشيرا الى ان"الإنماء المتوازن خيار لا رجوع عنه".