الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي يعقد اجتماعه الأول ويقرّ خطة عمل 2026

أخبار لبنان
2026-02-12 | 08:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي يعقد اجتماعه الأول ويقرّ خطة عمل 2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي يعقد اجتماعه الأول ويقرّ خطة عمل 2026

عقد مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي اجتماعه الأول برئاسة رئيسه وسيم ضاهر في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث جرى البحث في خطة عمل المجلس للعام 2026 وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وحضر الاجتماع، إلى جانب ضاهر، نائب الرئيس سفيان الصالح، الأمين العام نيكولا بوخاطر، أمين المال وسام العريس، وأمين السر ألفونس ديب، وأعضاء مجلس الإدارة: أسامة شقير، زياد المنلا، سليم الزير، رجا الخطيب، داني ريشا، نزيه حمد، رامي جسر، ندى عبد الصمد، نعمان عطالله، سامي أبي اسبر، وجاك غازي صراف. يشار الى أن عدداً من أعضاء المجلس شاركوا في الإجتماع عبر تقنية Zoom.

ضاهر

افتتح ضاهر الاجتماع مرحّباً بالحضور، معرباً عن ثقته بأن المجلس، بجهود أعضائه المخلصة والبنّاءة، سيتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة في توطيد وتنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية–الإماراتية.
ونوّه بقوة وعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً بوقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب لبنان في السراء والضراء، واحتضانها عشرات آلاف اللبنانيين الذين يشعرون وكأنهم في بلدهم الثاني.

واعتبر ضاهر أن هذه العوامل، إلى جانب نجاح التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين وروح المحبة السائدة، تشكّل أرضية متينة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، مؤكداً وجود فرص واعدة في قطاعات متعددة لدى البلدين، وأن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، ترتكز أساساً على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وإذ لفت ضاهر إلى أن تشكيل المجلس من قبل اتحاد الغرف اللبنانية جاء نتيجة قرار اتُّخذ في القمة التي جمعت رئيسي البلدين، أعتبر أن ذلك يعطي دفعاً قوياً ويشكّل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وختم ضاهر قائلاً: "إنني على ثقة بأن هذا المجلس، بما يضمّه من نخبة مميزة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يحملون لبنان والإمارات في قلوبهم، قادر على إضفاء رونق جديد ومميّز على علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين".

مقررات

بعد ذلك، ناقش المجلس جدول الأعمال وأقرّ خطة العمل للعام 2026، واتخذ قراراً بتعيين ألفونس ديب أميناً للسر. كما وضع إطاراً عاماً لعمل اللجان المتخصصة، وحدد عدداً من الخطوات العملية التي سيباشر تنفيذها على المدى القصير والمتوسط.

أخبار لبنان

الأعمال

اللبناني

الإماراتي

اجتماعه

الأول

ويقرّ

LBCI التالي
مساعدات بقيمة 100 ألف دولار من مؤسسة مخزومي الى أهالي طرابلس
الرئيس عون: ثمة ايجابيات تدعو إلى التفاؤل والاكتظاظ في السجون لا يعالج بالعفو العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-12-24

اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية-الخليجية: نُعِدّ برنامج عمل للعام 2026

LBCI
اقتصاد
2025-12-16

إطلاق مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي برئاسة وسيم ضاهر... شقير: سنكون دائماً يداً بيد للتقدم بالعلاقات الثنائية

LBCI
خبر عاجل
2026-02-10

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-22

رئيس مجلس النواب وقّع القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة في تاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 قانون وأحالها على مقام رئاسة مجلس الوزراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:17

توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل الأجنبي المهرّب (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:06

سقوط أجزاء من سقف منزل في برقايل العكارية أثار حالا من الهلع والبلدية تتابع الموضوع

LBCI
أخبار لبنان
10:02

الرئيس عون استقبل مقبل وأكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها

LBCI
أخبار لبنان
09:26

اتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على عودة حركة الشاحنات الى طبيعتها لمدة اسبوع... اليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:55

أكسيوس: انتهاء الاجتماع بين ترمب ونتنياهو الذي استمر 3 ساعات

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 11-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-04

رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-23

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:17

توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل الأجنبي المهرّب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
06:22

ترامب يستقبل نتنياهو في ظلّ الانفتاح على إيران… هل حقق الأخير أهداف زيارته؟

LBCI
أخبار لبنان
06:18

الإصلاح الإداري محور لقاء في جامعة اللويزة… واللواء شقير: البداية بقانون انتخابي عادل

LBCI
أخبار لبنان
06:18

افتتاح المقرّ الرسمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيروت برعاية رئاسة الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

إطلاق آلية للتغطية الصحية الشاملة لسكان المباني المتضررة والآيلة للسقوط في طرابلس

LBCI
خبر عاجل
04:40

السيد للـLBCI: طرابلس بحاجة إلى حلول جذرية وليس قصيرة المدى والحكومة تعمل على مشاريع تنموية كبيرة أبرزها مطار القليعات وتوسيع مرفأ طرابلس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الحرة وإحياء مشروع رشيد كرامي التاريخي ومشاريع في المنطقة القديمة

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
حال الطقس
00:54

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
14:01

ترامب: لم يتم التوصل في المحادثات مع نتنياهو إلى أي اتفاق نهائي سوى إصراري على استمرار المفاوضات مع إيران ونأمل أن يكونوا أكثر عقلانية هذه المرة

LBCI
منوعات
11:32

بعد جدال حاد حول ترامب… أب يطلق النار على ابنته في تكساس!

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More