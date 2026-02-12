مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي يعقد اجتماعه الأول ويقرّ خطة عمل 2026

عقد مجلس الأعمال اللبناني الإماراتي اجتماعه الأول برئاسة رئيسه وسيم ضاهر في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث جرى البحث في خطة عمل المجلس للعام 2026 وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وحضر الاجتماع، إلى جانب ضاهر، نائب الرئيس سفيان الصالح، الأمين العام نيكولا بوخاطر، أمين المال وسام العريس، وأمين السر ألفونس ديب، وأعضاء مجلس الإدارة: أسامة شقير، زياد المنلا، سليم الزير، رجا الخطيب، داني ريشا، نزيه حمد، رامي جسر، ندى عبد الصمد، نعمان عطالله، سامي أبي اسبر، وجاك غازي صراف. يشار الى أن عدداً من أعضاء المجلس شاركوا في الإجتماع عبر تقنية Zoom.



ضاهر



افتتح ضاهر الاجتماع مرحّباً بالحضور، معرباً عن ثقته بأن المجلس، بجهود أعضائه المخلصة والبنّاءة، سيتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة في توطيد وتنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية–الإماراتية.

ونوّه بقوة وعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً بوقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب لبنان في السراء والضراء، واحتضانها عشرات آلاف اللبنانيين الذين يشعرون وكأنهم في بلدهم الثاني.



واعتبر ضاهر أن هذه العوامل، إلى جانب نجاح التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين وروح المحبة السائدة، تشكّل أرضية متينة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، مؤكداً وجود فرص واعدة في قطاعات متعددة لدى البلدين، وأن المجلس سيعمل على وضع خارطة طريق للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة، ترتكز أساساً على تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.



وإذ لفت ضاهر إلى أن تشكيل المجلس من قبل اتحاد الغرف اللبنانية جاء نتيجة قرار اتُّخذ في القمة التي جمعت رئيسي البلدين، أعتبر أن ذلك يعطي دفعاً قوياً ويشكّل فرصة حقيقية لتحقيق الأهداف المرجوة.



وختم ضاهر قائلاً: "إنني على ثقة بأن هذا المجلس، بما يضمّه من نخبة مميزة من رجال الأعمال اللبنانيين الذين يحملون لبنان والإمارات في قلوبهم، قادر على إضفاء رونق جديد ومميّز على علاقات الأخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين".



مقررات



بعد ذلك، ناقش المجلس جدول الأعمال وأقرّ خطة العمل للعام 2026، واتخذ قراراً بتعيين ألفونس ديب أميناً للسر. كما وضع إطاراً عاماً لعمل اللجان المتخصصة، وحدد عدداً من الخطوات العملية التي سيباشر تنفيذها على المدى القصير والمتوسط.