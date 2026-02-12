مساعدات بقيمة 100 ألف دولار من مؤسسة مخزومي الى أهالي طرابلس

مؤسسة مخزومي إلى جانب طرابلس
بتوجيهاتٍ كريمة من الرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي، سعادة النائب فؤاد مخزومي، بادرنا في الموسسة بتنفيذ لفتة إنسانية تضامنية عبر تقديم مساعدات بقيمة 100 ألف دولار، دعمًا لأهالي الضحايا والمنكوبين من أهلنا في مدينة طرابلس، تأكيدًا على الوقوف إلى جانبهم في… pic.twitter.com/72o3yuxLLO
— Makhzoumi Foundation (@makhzoumi) February 12, 2026
