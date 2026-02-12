الأخبار
اتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على عودة حركة الشاحنات الى طبيعتها لمدة اسبوع... اليكم التفاصيل

2026-02-12 | 09:26
عقد اجتماع مشترك في مركز الجمارك الحدودي في المصنع بين ممثلي المديرية العامة للنقل البري والبحري، ممثلي المديرية العامة للأمن العام المديرية العامة للجمارك وممثل وزارة الزراعة اللبنانية، وممثلي اتحادات ونقابات النقل وممثلي هيئة المنافذ العامة والجمارك والجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية وذلك لاستكمال البحث في تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء المستجدات الأخيرة.

وتم الاتفاق بين الجانبين السوري واللبناني على أن يصار الى عودة حركة الشاحنات الى طبيعتها لمدة اسبوع لحين الاتفاق على الية جديدة.
 
 
للاطلاع على محص الاتفاق اضغط هنا

