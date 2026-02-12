الأخبار
الرئيس عون استقبل مقبل وأكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها

أخبار لبنان
2026-02-12 | 10:02
مشاهدات عالية
الرئيس عون استقبل مقبل وأكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها
الرئيس عون استقبل مقبل وأكد العمل على توفير الدعم للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بمهامها

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سلطان بن حسن الجمالي ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب الدكتور فادي جرجس، اللذين شكرا الرئيس عون على رعايته حفل افتتاح المقر الرسمي للهيئة اللبنانية في بيروت، والذي تمثل فيه رئيس الجمهورية بوزير العدل المحامي عادل نصار.

وتحدث الجمالي عارضاً لعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تضم ممثلين عن 17 دولة عربية وتتخذ من قطر مقرا لها، مشددًا على اهمية مشاركة الهيئة الوطنية اللبنانية في فعاليات الشبكة داخل لبنان وخارجه، والدعم المقدم لها من دولة قطر، خصوصًا في مجال تنظيم المؤتمرات واصدار التقارير والدراسات. ولفت السيد جمالي الى اهمية العمل على تأمين الدعم اللازم لاعتماد التصنيف الدولي للهيئة الوطنية اللبنانية من قبل الامم المتحدة، الامر الذي يعطيها حضورًا ودورًا وفعالية".

وعرض جرجس لعمل الهيئة وفق ما حدده قانون انشائها. واهم ما تقوم به درس اوضاع السجون وتقديم الاقتراحات لتعديل القوانين المرتبطة بحقوق الانسان وغيرها من المهام، لافتا الى ان رعاية الرئيس عون لحفل افتتاح مقر الهيئة اليوم "رسالة بالغة الوضوح حول حرص الرئاسة الاولى على حماية وتعزيز حقوق الانسان في لبنان ودعم القدرات المؤسساتية للهيئات الوطنية المستقلة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي تعتبر مؤسسة مستقلة تعددية وفاعلة، تضطلع بدور اساسي في الرصد والتقييم والتوصية والتوعية ومواكبة السياسات العامة من تطور حقوقي واصلاحي بعيدا عن اي اصطفاف سياسي".

ورحب الرئيس عون بالجمالي وجرجس، شاكرًا لدولة قطر ما تقدمه من دعم للبنان في مختلف المجالات، مشددا على المقولة التي يرددها اللبنانيون دائمًا "شكرًا قطر". وأشار الرئيس عون الى أن لبنان يعلّق اهمية كبرى على عمل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، مؤكدًا العمل على توفير الدعم اللازم لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، استنادا الى القوانين المرعية الاجراء. 

واعتبر انه من الضروري ان تراقب الهيئة كل ما يصدر من تقارير عن حقوق الانسان في لبنان، لأن بعض هذه التقارير، تتضمن معلومات مغلوطة وروايات تتناقض مع الواقع، مشيرا الى انه سيعمل على تأمين المستلزمات المادية للهيئة.

