سقوط أجزاء من سقف منزل في برقايل العكارية أثار حالا من الهلع والبلدية تتابع الموضوع

سجل في بلدة برقايل، سقوط أجزاء من سقف أحد المنازل القديمة المتصدعة، ما أثار حالًا من القلق بين الأهالي خشية تفاقم الخطر على قاطنيه والجوار.



وفي متابعة للموضوع، أوفد رئيس بلدية برقايل عبد الرحمن الحسن عضو المجلس البلدي المهندس محمد عبيد للكشف على المنزل، فتبين أنه يعاني من تصدعات كبيرة نظرًا لقدم بنائه وتدهور حالته الإنشائية.



وأشار الحسن إلى أنه وضع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في أجواء ما حصل، على أن يرسل كتابا رسميا إلى المحافظة لعرض واقع المنزل وخطورته، متمنيا على الأهالي إخلاءه حرصا على سلامتهم.