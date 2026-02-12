مكتب رئيس مجلس الوزراء: إخلاء 16 مبنى متصدعا و161 عائلة في طرابلس وبدء أعمال تدعيم 7 أبنية وفق التقارير الفنية

أفاد مكتب رئيس مجلس الوزراء انه وتنفيذاً لمقرارات رئيس المجلس الصادرة نهار الانيين 09 شباط 2026، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة التي ترتكز على حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة.



حيث تم حتى تاريخه:

-اخلاء 16 مبنى متصدع

-اخلاء 161 عائلة من هذه المباني المتصدعة

-تامين مراكز ايواء موقتة لكافة العائلات التي طالبت بذلك وعددها 46 عائلة

-بدء اعمال تدعيم 7 ابنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية



كما وتم ادراج واستفادة كافة العائلات من برناماجي "أمان" لدى وزارة الشؤون الإجتماعية بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة .



مع التاكيد على كافة الجهات المعنية المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات.