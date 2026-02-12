السفير السعودي يستقبل السفير البريطاني

إستقبل السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، السفير البريطاني لدى لبنان، هايمش كاول.وجرى خلال الإستقبال عرض لمختلف التطورات السياسية الراهنة عى الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة الى سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.