البستاتي وتجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL: لإشراك القطاع الخاص في رسم السياسة الإقتضادية للبنان

اسنقبل النائب فريد البستاني في مكتبه في الحازمية وفداً من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL ضمّ كلّا من جومانا صدّي شعيا رئيسة التجّمع وكمال ابي فاضل المدير العام، والأعضاء روبير كنعان وحسيب لحود ولبيب نصر وسمير نصر وجورج نجم.



وتطرّق البحث الى كيفيّة الخروج من المأزق الإقتصادي الحالي. وقد أجمع الحضور على أن قانون الإنتظام المالي الذي قدمته الحكومة تشوبه شوائب ومغالطات عدّة ولا ينطلق من ثوابت رقمية لأنه لم يستند الى تدقيق حسابي جنائي معمّق، وقد تمّ الإتفاق على أهميّة إشراك القطاع العام في رسم وتحديد الرؤية والسياسة الإقتصادية للمستقبل لأن القطاع العام يشكّل الركيزة وحجر الزاوية للإقتصاد اللبناني.



كما تطرّق البحث الى اهمية ايجاد حل جذري لموضوع رسوم تعويضات الضمان الإجتماعي لأن الموضوع دقيق جدّاً وقد يؤدّي الى مشاكل كبيرة تصل لحدّ إفلاس السواد الأعظم من الشركات.